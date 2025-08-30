Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο έρχεται την Κυριακή στη Θεσσαλονίκη για να περάσει ιατρικά στον ΠΑΟΚ και να σφραγίσει τον δανεισμό του από τη Φιορεντίνα.

Στην Ιταλία είχαν από το μεσημέρι του Σαββάτου δεδομένο ότι ο Αλεσάντρο Μπιάνκο θα συνεχίσει την καριέρα του στον ΠΑΟΚ.

Ο 22χρονος μέσος, όντως αναμένεται το πρωί της Κυριακής στις 9.50 στη Θεσσαλονίκη για να περάσει από ιατρικά και να σφραγίσει τη μεταγραφή του στον Δικέφαλο. Ο Μπιάνκο θα έρθει με πτήση από το Μιλάνο για τις τελικές συζητήσεις και για να περάσει ιατρικά. Η απόκτησή του αφορά δανεισμό από τη Φιορεντίνα με οψιόν αγοράς.

Νωρίτερα, ο Ιταλός δημοσιογράφος Νίκολο Τσεκαρίνι, ο οποίος είναι και διευθυντής του Tuttomercatoweb.com, μέσω του προφίλ του στο X, έγραψε ότι ο παίκτης την Κυριακή θα είναι στην Ελλάδα.

Ο Μπιάνκο γεννήθηκε την 1η Οκτωβρίου 2002 στο Τορίνο και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της παιδικής του ηλικίας στη Μητροπολιτική Πόλη του Τορίνο, σε οικογένεια καταγόμενη από το Πεδεμόντιο.

Αρχικά ασχολήθηκε με την ποδηλαδία, ενώ ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο σε ηλικία 7 ετών στο Ορμπασάνο και σύντομα εντάχθηκε στην ακαδημία της Τορίνο, της παραδοσιακής αντιπάλου της Γιουβέντους. Αφού ανέβηκε τις βαθμίδες των τμημάτων υποδομής του συλλόγου της πόλης του, ο Μπιάνκο δεν διατηρήθηκε από την Τορίνο στην κατηγορία κάτω των 15 ετών, και συνέχισε την καριέρα του με την ερασιτεχνική ομάδα Chisola Calcio, στο Βινόβο.

To Who is Who του Μπιάνκο

Ο Μπιάνκο σε μικρή ηλικία είχε μερικές επιτυχίες με τις μικρές ομάδες της Chisola και γρήγορα τράβηξε την προσοχή ενός ακόμη μεγάλου συλλόγου της Serie A, υπογράφοντας δανεικός στη Φιορεντίνα το 2018, προτού η μεταγραφή του γίνει μόνιμη έναν χρόνο αργότερα.

Μετά την πρώτη του σεζόν με την ομάδα νέων της Φιορεντίνα (Primavera), όπου η ομάδα του κατέκτησε το Κύπελλο νικώντας ομάδες όπως η Μίλαν και η Γιουβέντους, έκανε τις πρώτες του παρουσίες στον πάγκο της πρώτης ομάδας στη Serie A κατά τη σεζόν 2020–21, υπό τον Τσέζαρε Πραντέλι.

Στη δεύτερή του σεζόν με την ομάδα νέων του Αλμπέρτο Ακουιλάνι, ο Μπιάνκο καθιερώθηκε ως ένας από τους πιο καλύτερους παίκτες της Κ19, οδηγώντας την ομάδα του σε άλλη μία κατάκτηση του Κυπέλλου Primavera. Στους αγώνες με τη Μίλαν και τη Γιουβέντους πέτυχε μία ασίστ και ένα γκολ με εκτέλεση φάουλ αντίστοιχα, πριν νικήσουν τη Τζένοα και τελικά τη Λάτσιο στον τελικό.

Αφού εντυπωσίασε τον νέο προπονητή Βιντσέντσο Ιταλιάνο στις αρχές της σεζόν 2021-22, ο Μπιάνκο έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο με τη Φιορεντίνα στις 13 Αυγούστου 2021, αντικαθιστώντας τον Έρικ Πούλγκαρ σε εντός έδρας νίκη 4-0 στο Κύπελλο Ιταλίας απέναντι στη Κοζέντσα.

Αν και είχε ανακοινωθεί πιθανός δανεισμός του στη Serie B και στην ομάδα απέναντι στην οποία έκανε το ντεμπούτο του, τελικά παρέμεινε στη Φλωρεντία, κάνοντας αρκετές εμφανίσεις στον πάγκο της Serie A και άλλη μία συμμετοχή στο Κύπελλο, αντικαθιστώντας ξανά τον Πούλγκαρ. Παράλληλα συνέχισε να αγωνίζεται με την ομάδα νέων, συμμετέχοντας και στην κατάκτηση του Supercoppa Primavera απέναντι στην Έμπολι.Στις 13 Ιουλίου 2023, ο Μπιάνκο μετακινήθηκε με τη μορφή δανεισμού στη Ρετζιάνα της Serie B μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024.

Μετά την επιστροφή του από τον δανεισμό, ο Μπιάνκο αγωνίστηκε ως αλλαγή στο εναρκτήριο ματς της Φιορεντίνα για τη σεζόν 2024–25 στη Serie A, και ξεκίνησε βασικός στον αγώνα πρόκρισης για το Conference League εναντίον της Puskás Akadémia, που έληξε 3–3.

Στις 30 Αυγούστου 2024 παραχωρήθηκε δανεικός από τη Φιορεντίνα στη Μόντσα, ομάδα της Serie A.

Ο Αλεσάντρο Μπιάνκο είναι διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ιταλίας, έχοντας αγωνιστεί με την ομάδα Κ18 πριν από την επαγγελματική του σεζόν με τη Φιορεντίνα.