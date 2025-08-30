Ένα λεπτό πριν την συμπλήρωση του πρώτου μισάωρου στον αγώνα και ο Ολυμπιακός έφτασε μια ανάσα από το 0-1 με τον Σιαμπάνη να νικάει στο τετ α τετ τον Πνευμονίδη.

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε πολύ κοντά στο 0-1 στην αναμέτρηση με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Συγκεκριμένα στο 29' της αναμέτρησης ο Τσικίνιο γύρισε ωραία στον Πνευμονίδη και αυτός απέναντι από τον Σιαμπάνη δεν κατάφερε να σκοράρει με τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων να τον νικάει και να κρατάει το 0-0.