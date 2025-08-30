Ο Τάσος Παπαπέτρου ταλαιπωρείται από ασθένεια και τη θέση του πήρε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης για το ματς της OPAP Arena.

Αλλαγή διαιτητή έχουμε στην αυριανή (31/8, 20:00) αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Σύμφωνα με ενημέρωση, ο Τάσος Παπαπέτρου που είχε οριστεί για να είναι ο «άρχων» της συνάντησης, ταλαιπωρείται από ασθένεια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σφυρίξει το ματς.

Τη θέση του πήρε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, που θα βρεθεί ως πρώτος διαιτητής στον αγώνα της OPAP Arena. Τη διαιτητική ομάδα συμπληρώνουν οι Χρήστος Κορώνας, Άγγελος Κολιάκος και Δημήτριος Μόσχου.