ΑΕΚ - Αστέρας Τρίπολης: Τσακαλίδης αντί Παπαπέτρου λόγω ασθένειας
Αλλαγή διαιτητή έχουμε στην αυριανή (31/8, 20:00) αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Αστέρα Τρίπολης, για την 2η αγωνιστική της Stoiximan Superleague. Σύμφωνα με ενημέρωση, ο Τάσος Παπαπέτρου που είχε οριστεί για να είναι ο «άρχων» της συνάντησης, ταλαιπωρείται από ασθένεια, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να σφυρίξει το ματς.
Τη θέση του πήρε ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης, που θα βρεθεί ως πρώτος διαιτητής στον αγώνα της OPAP Arena. Τη διαιτητική ομάδα συμπληρώνουν οι Χρήστος Κορώνας, Άγγελος Κολιάκος και Δημήτριος Μόσχου.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.