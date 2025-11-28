Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ έγινε 30 και το γιόρτασε με τούρτα του Ολυμπιακού.

Ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ είχε χθες (27/11) τα γενέθλιά του, με τον Ουκρανό να συμπληρώνει 30 χρόνια ζωής.

Ο ίδιος διοργάνωσε ένα πάρτι όπου κάλεσε φυσικά τα υπόλοιπα μέλη του Ολυμπιακού κι έσβησε την τούρτα του, η οποία ήταν φτιαγμένη σε κόκκινο χρώμα με το κλασικό μότο «We keep on dreaming» σχεδιασμένο πάνω της.

Ο στράικερ των Πειραιωτών ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στo Instagram φωτογραφία μαζί με όλους τους συμπαίκτες του, στέλνοντας ένα μήνυμα ενότητας μέχρι να φτάσουν στον στόχο τους που δεν είναι άλλος από το πρωτάθλημα.

Αναλυτικά όσα έγραψε στη λεζάντα: «Παιδιά εμείς έχουμε την πραγματική δύναμη. Αν θέλουμε να φέρουμε το πρωτάθλημα σπίτι φέτος θα πρέπει να μείνουμε ενωμένοι περισσότερο από ποτέ».