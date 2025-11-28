Ο Μπαπέ παραλίγο να πάει στα αποδυτήρια του Ολυμπιακού και ο Καραπαπάς ζήτησε να τον αφήσουν

Ένα ξεκαρδιστικό στιγμιότυπο συνέβη στην άφιξη της Ρεάλ Μαδρίτης καθώς ο Κιλιάν Μπαπέ μπέρδεψε τα αποδυτήρια και ο Καραπαπάς ζήτησε να τον αφήσουν.

Ο Κιλιάν Μπαπέ ήταν εντυπωσιακός κόντρα στον Ολυμπιακό και με τέσσερα γκολ οδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης στη νίκη με 4-3 για το Champions League ωστόσο ήταν πρωταγωνιστής σε ένα απίθανο στιγμιότυπο πριν την έναρξη του ματς.

Συγκεκριμένα, κατά την άφιξη του στο γήπεδο, ο Γάλλος σταρ τα είπε σε ωραίο κλίμα με τον Καρεμπέ και τον Κοβάσεβιτς και κατευθύνθηκε προς τα αποδυτήρια του Ολυμπιακού, με τον άνθρωπο της Ρεάλ να του εξηγεί ότι πάει στη λάθος μεριά και να του δείχνει τη σωστή κατεύθυνση.

Τότε ο αντιπρόεδρος του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς έκανε νόημα στα πλαίσια χιούμορ να τον αφήσουν να πάει προς τα αποδυτήρια των Πειραιωτών.