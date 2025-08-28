Μεχντί Ταρεμί: Ο Mr 202 γκολ που ξεχώρισε στην Πόρτο

Ο Μεχντί Ταρεμί βρίσκεται πολύ κοντά στο να μεταγραφεί στον Ολυμπιακό και το Gazzetta σας παρουσιάζει το προφίλ του Ιρανού των 202 γκολ και 101 ασίστ.

Σαν «βόμβα» έσκασε η είδηση από Ιταλία μεριά, πως ο Μεχντί Ταρεμί βρίσκεται «μια ανάσα» από τον Ολυμπιακό. Όπως ανέφερε ο έγκριτος Ιταλός ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο τα ξημερώματα της Πέμπτης (28/8), οι νταμπλούχοι Ελλάδος έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ίντερ για την απόκτηση του Ιρανού άσου, και απομένει μονάχα το «ναι» από τον ίδιο, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το σπουδαίο deal.

Το Gazzetta σας παρουσιάζει συνοπτικά το προφίλ του άσου των «νερατζούρι».

Η αρχή και το... πρώτο ενδιαφέρον του Ολυμπιακού

Σχεδόν ένα μήνα πριν, στις 18 Ιουλίου, ο Ταρεμί έσβησε 33 κεράκια ζωής, έχοντας πίσω του -ήδη- μια σπουδαία καριέρα. Μια πορεία που ξεκίνησε το 2009 από την πατρίδα του και την Ιρανγιαβάν (12 γκολ σε 22 επίσημες εμφανίσεις), πριν μετακινηθεί στην Περσέπολις το 2014.

Έμεινε στον σύλλογο τέσσερα χρόνια, καταγράφοντας 55 γκολ και 21 ασίστ σε σύνολο 112 εμφανίσεων, ενώ είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό μέσω του Φρανσουά Μοντεστό, όμως η υπόθεση δεν προχώρησε ποτέ και εκείνος συνέχισε την καριέρα του στην Αλ Γκαραφά.

Στο Κατάρ αγωνίστηκε για μόλις μια σεζόν (2018-2019), έχοντας απολογισμό 19 γκολ και 9 ασίστ σε 39 συμμετοχές, πριν η Ρίο Άβε τον κάνει δικό της με ελεύθερη μεταγραφή.

Το «ξεπέταγμα» στην Πόρτο

Οι εμφανίσεις (21 γκολ και 5 ασίστ σε 37 ματς) του με την ομάδα ιδιοκτησίας πλέον του Βαγγέλη Μαρινάκη, ουσιαστικά «ανάγκασαν» μια από τις μεγάλες δυνάμεις του πορτογαλικού πρωταθλήματος, την Πόρτο, να ασχοληθεί με την περίπτωσή του, και, να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 2020 έναντι 4.72 εκατ. ευρώ.

Εκεί ήταν ουσιαστικά που συστήθηκε και στο ευρωπαϊκό κοινό, αφού είχε εξαιρετική παρουσία στην τετραετία που βρέθηκε στο «Ντραγκάο». Κατέκτησε ένα πρωτάθλημα, 3 Κύπελλα, δυο Σούπερ Καπ και ένα Λιγκ Καπ, ενώ αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ με 22 γκολ τη σεζόν 2022-2023.

Συνολικά, σε 182 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις με την Πόρτο, ο Ταρεμί βρήκε δίχτυα 91 φορές και μοίρασε 56 ασίστ, επιδόσεις που έκαναν την Ίντερ του Σιμόνε Ιντζάγκι να τον εντάξει στο δυναμικό της (ως ελεύθερο) το περασμένο καλοκαίρι.

Η ασίστ με την Μπαρτσελόνα και....η περιπέτεια στην Τεχεράνη

Τη σεζόν που μας πέρασε (2024-2025) μπορεί να μην αποτέλεσε βασικό «γρανάζι» στη φιναλίστ του Champions League, αν και αγωνίστηκε ως βασικός σε 7 παιχνίδια των «νερατζούρι» στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, έχοντας 1 γκολ και 4 ασίστ, με πιο σημαντική φυσικά αυτή στο 9ο λεπτό της παράτασης του ημιτελικού με την Μπαρτσελόνα στον Φρατέσι, που έστειλε τους Ιταλούς στον τελικό με την Παρί.

Συνολικά, αγωνίστηκε 43 φορές με την ομάδα του Μιλάνου, σκοράροντας 3 και δίνοντας 9 ασίστ, σε μια σεζόν που το φινάλε της έκρυβε... περιπέτειες για τον ίδιο. Λίγο πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων τον Ιούνιο, ο Ιρανός βρέθηκε στην πατρίδα του με άδεια. Ωστόσο, ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν απέτρεψε τον ίδιο από το να πάρει την προγραμματισμένη πτήση του για Καλιφόρνια, με αποτέλεσμα να «εγκλωβιστεί» στην Τεχεράνη για μερικές ημέρες, με την Ίντερ μάλιστα να μην έχει επαφή μαζί του.

Εν τέλει, αποφασίστηκε να παραμείνει στη χώρα του για λόγους ασφαλείας, και έτσι δεν έδωσε το «παρών» στη διοργάνωση των ΗΠΑ.

202 γκολ και 101 ασίστ για... τον Ολυμπιακό

Αν κοιτάξει κανείς συνολικά την καριέρα του Ιρανού, θα δει πως μιλάμε για έναν επιθετικό με 202 γκολ και 101 ασίστ στην έως τώρα πορεία του στα γήπεδα, έχοντας μάλιστα και 94 συμμετοχές με 56 γκολ και 22 ασίστ με το εθνόσημο στο στήθος.

Τα παραπάνω νούμερα είναι τουλάχιστον αξιοσημείωτα για έναν ποδοσφαιριστή που πρόκειται να βρεθεί στα μέρη μας, και είναι ευκόλως αντιληπτό πως αν καταφέρει να αφομοιώσει το σύστημα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θα προσφέρει αρκετές λύσεις στον Βάσκο τεχνικό, ενόψει της απαιτητικής χρονιάς που ήδη ξεκίνησε και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων συμμετοχή στο Champions League.