Σύμφωνα με τον Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο, ο Ολυμπιακός έχει το προβάδισμα απέναντι στη Λυών για την απόκτηση του Μεχντί Ταρεμί.

Κοντά σε μία μεταγραφική βόμβα είναι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα ιταλικά Μέσα τις τελευταίες ημέρες. Το όνομα του Μεχντί Ταρεμί της Ίντερ έχει συνδεθεί με τους Ερυθρόλευκους, την ώρα που και η Λυών έχει μπει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησής του.

Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο με νέο δημοσίευμά του αναφέρει ότι οι Πειραιώτες όχι μόνο έχουν σημαντικό προβάδισμα απέναντι στους Γάλλους, αλλά έχουν έρθει και σε συμφωνία με τους Νερατζούρι για τον Ιρανό στράικερ. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση ανήκει στον ίδιο, με βάση τα όσα προηγουμένως υποστήριξε ο Ιταλός ρεπόρτερ.

Παναθηναϊκός και Βέρντερ Βρέμης είναι επίσης μεταξύ των ομάδων που ενδιαφέρονται, χωρίς ωστόσο να έχουν καταθέσει προτάσεις στην Ίντερ για την απόκτηση του 33χρονου σέντερ φορ, που φέρεται να είναι πλέον μία ανάσα από τον Ολυμπιακό.

Θυμίζουμε ότι στα 33 του χρόνια ο Ταρεμί έχει αγωνιστεί σε κορυφαίους ευρωπαϊκούς συλλόγους όπως η Πόρτο και η Ίντερ. Στους Δράκους μέτρησε 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 συμμετοχές, ενώ στην Ιταλία σε 43 παρουσίες σκόραρε τρία γκολ και μοίρασε εννέα ασίστ.