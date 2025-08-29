Ταρεμί: «Θα επιλέξω τη νέα μου ομάδα τις επόμενες ημέρες»

Ο Ιρανός στράικερ Μεχντί Ταρεμί σε τοποθέτησή του στάθηκε στο μέλλον του και στο πότε θα κριθεί ο επόμενος ποδοσφαιρικός του σταθμός.

Ο διεθνής στράικερ - που από τις τελευταίες ιταλικές πηγές προέκυπτε πως πλησιάζει στον Ολυμπιακό - έκανε μία δήλωση με νόημα σε ότι αφορά στην επόμενή του ημέρα. Ο Μεχντί Ταρεμί στην δήλωση που ανέβασε στο X ο ρεπόρτερ Χατάμ Σιραλιζαντέχ ανέφερε: «Έχω τη δυνατότητα να μείνω στην Ίντερ. Έχω καλή σχέση με την ομάδα και προσπαθούμε να πάρουμε μία απόφαση που θα ωφελήσει όλες τις πλευρές. Θα επιλέξω τη νέα μου ομάδα τις επόμενες ημέρες».

Να υπενθυμίσουμε πως ο Μεχντί Ταρεμί στο μεταξύ είχε αγωνιστική υποχρέωση με την Εθνική ομάδα του Ιράν όπου μπήκε ως αλλαγή κόντρα στο Αφγανιστάν. Για την ακρίβεια εισήλθε στο γήπεδο στο 90ό λεπτό και ενώ το Ιράν νίκησε με σκορ 3-1 σε αναμέτρηση που διεξήχθη στο Τατζικιστάν.

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης να θυμίσουμε πως είπε στη COSMOTE TV για τις μεταγραφές και εάν μπορεί να πει κάτι παραπάνω: «Κοιτάζουμε για έναν σέντερ μπακ και για έναν εξτρέμ. Ίσως να είναι και ένας σέντερ φορ. Έχουμε συνηθίσει να κάνουμε την έκπληξη στις τελευταίες ημέρες. Αυτή η παράδοση θα συνεχιστεί».