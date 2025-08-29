Η παρακάμερα του Παναθηναϊκού ήταν «καρφωμένη» στον Φώτη Ιωαννίδη, στην τελευταία του συμμετοχή πριν τη μεταγραφή του στη Σάμσουνσπορ.

Ο Παναθηναϊκός έκανε το... χρέος του στη ρεβάνς με τη Σάμσουνσπορ, καθώς υπερασπίστηκε το προβάδισμα του από τη νίκη του στο ΟΑΚΑ, κράτησε το μηδέν (0-0) και προκρίθηκε στη League Phase του Europa League.

Το παιχνίδι αυτό έχει ξεχωριστή σημασία για την «οικογένεια» του Τριφυλλιού, καθώς ήταν το τελευταίο του Φώτη Ιωαννίδη πριν μετακομίσει στην Πορτογαλία για λογαριασμό της Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Όπως είναι λογικό η παρακάμερα της «πράσινης» ΠΑΕ ήταν εστιασμένη στο «last dance» του διεθνή Έλληνα φορ, ο οποίος αποθεώθηκε από συμπαίκτες και φιλάθλους.