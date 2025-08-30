Το απαιτούμενο 2 στα 2 δίνει βαθμούς και ηρεμία!

Ο Χρύσανθος Τσαλτίδης γράφει στο blog του στο gazzetta.gr για την απαραίτητη νίκη στο παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και το φινάλε των μεταγραφών που μπορεί να κρύβει εκπλήξεις.

Η εβδομάδα που διανύσαμε από το προηγούμενο Σάββατο μέχρι και σήμερα σίγουρα είχε πολύ μεγαλύτερη ηρεμία σε σχέση με το 20μερο που ακολούθησε τα παιχνίδια με την Αράζ.

Η νίκη επί του Βόλου ήταν σημαντική γιατί από την μία οι παίκτες του Άρη, πρόσθεσαν 3 βαθμούς στην συγκομιδή του πρωταθλήματος και από την άλλη διατήρησαν την ηρεμία στο ποδοσφαιρικό τμήμα. Το σημειώσαμε όμως ότι αυτό ήταν το πρώτο ημίχρονο και σήμερα κόντρα στον Παναιτωλικό πρέπει να υπάρξει και η απαιτούμενη συνέχεια.

Άλλοι λένε ότι το ματς σήμερα θα είναι πιο δύσκολο, άλλοι ότι ο Βόλος είναι φέτος καλύτερη ομάδα από τον Παναιτωλικό. Αυτό που θα σημειώσω εγώ είναι ότι το προηγούμενο Σάββατο το αποτέλεσμα καθορίστηκε από την απόδοση του Άρη και το ίδιο θα συμβεί και το βράδυ στο Βικελίδης. Αν οι παίκτες του Ουζουνίδη μπουν με ακόμα μεγαλύτερη διάθεση και πάθος σε σχέση με την εικόνα που παρουσίασαν με αντίπαλο τον Βόλο, τότε το πλέον πιθανό είναι ότι θα προσθέσουν 3 ακόμα βαθμούς στην συγκομιδή τους.

Απαιτούμενη η επιπλέον βελτίωση

Το ζητούμενο είναι ο Άρης να παρουσιαστεί ακόμα καλύτερος, περισσότερο βελτιωμένος. Με τον Βόλο παίκτες όπως ο Γένσεν ή ο Ράτσιτς έδειξαν ότι η εικόνα τους με την Αράζ ήταν προϊόν…ανετοιμότητας και όχι ικανοτήτων. Γιατί και δυνατότητες έχουν και ικανότητες να βοηθήσουν την ομάδα να πετύχει τους στόχους της και με αντίπαλο τον Παναιτωλικό. Η προσπάθεια διάσπασης των αντιπάλων καρέ πρέπει να έχει μεγαλύτερη ένταση γιατί είναι δεδομένο ότι ο κ. Πετράκης θα έρθει με ξεκάθαρες προσθέσεις…λεωφορείου και αμυντικού προσανατολισμού στο παιχνίδι του.

Είναι σημαντικό ο Άρης να έχει πολύ καλύτερη λειτουργία στην αριστερή του πλευρά, που ίσως αλλάξει εξ ολοκλήρου, ίσως και να περιοριστεί ο Ουζουνίδης στην αλλαγή του Μεντίλ με την Φρίντεκ. Προσωπικά θεωρώ επίσης ότι ο Ντιαντί δεν μπορεί να βοηθήσει από εκεί, περιμένω τον Δώνη που όμως δύσκολα θα ξεκινήσει καθώς έχασε πολλές προπονήσεις, οπότε ο Μισεουί μοιάζει…ιδανικός. Έχω και Γιαννιώτα βέβαια, αλλά πιστεύω ότι ο Γιάννης αν έρθει από τον πάγκο μπορεί να…παρασύρει και όλους τους υπόλοιπους. Βέβαια ο Ολλανδός από τον άξονα ίσως να είναι ο πιο απειλητικός παίκτης που έχει ο Άρης, αλλά το δίλλημα υπάρχει και εκεί γιατί την πίεση που έδωσε ο Γένσεν με τα τρεξίματά του, δε νομίζω ότι μπορεί να την δώσει άλλος. Φυσικά ο Ουζουνίδης καλείται να πάρει τις καλύτερες αποφάσεις γιατί και αυτός προφανώς θέλει να πάει…ήρεμος στην διακοπή.

Η σημασία της απόδοσης του Πέρεθ και του…Μορόν!

Σημαντική παράμετρος επίσης η παρουσία του Πέρεθ που ακόμα δεν είναι ούτε στο 50% και σίγουρα είναι από τους παίκτες στους οποίους πρέπει να εστιάσει ο Ουζουνίδης στην διακοπή. Ο Ισπανός εξτρέμ είναι από τις βασικές επενδύσεις του Άρη φέτος, αλλά δικαιολογημένα με το μπρος- πίσω που έφερε η ατυχία με τον…σκύλο, θέλει ακόμα χρόνο. Αυτό δεν σημαίνει φυσικά ότι δεν είναι σε θέση με την ποιότητά του να δημιουργήσει και για τον ίδιο, αλλά και για τους συμπαίκτες του προϋποθέσεις για…γκολ. Επειδή θέλει και ο ίδιος να…αποδείξει πράγματα με τον Βόλο ήθελε και μία μπάλα μόνος του. Σήμερα κάτι μου λέει ότι ή θα πετύχει ή θα…σερβίρει γκολ.

Στην οικονομία του παιχνιδιού ή αξιοποίηση των ευκαιριών είναι επίσης σημαντική και ο Λορέν Μορόν θα είναι πάντα σημείο αναφοράς. Παρεμπιπτόντως μέχρι και την ώρα που γράφονταν αυτές οι γραμμές καμία πρόταση δεν υπήρχε για τον Μορόν στον Άρη, πόσο μάλλον από την Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια ο κόσμος του Άρη έχει βαρεθεί να ακούει και να διαβάζει για πράσινες, κίτρινες και κόκκινες φανέλες που προβάρει ο Ισπανός επιθετικός, αλλά όχι μόνο δεν έχει υπάρξει τέτοιο θέμα, αλλά ούτε καν επίσημη πρόταση. Το ίδιο ισχύει-επαναλαμβάνω μέχρι σήμερα- και για τον Μόντσου οπότε θεωρώ άκαιρο και επιζήμιο για την ομάδα να μπαίνει σε τέτοιες…κουβέντες. Ο Μορόν έχει ρήτρα για το εξωτερικό, αν έρθει πρόταση είτε για αυτόν είτε για όποιον άλλον παίκτη, θα αξιολογηθεί και τότε προφανώς θα ανοίξει η κουβέντα. Όσο δεν υπάρχει όμως πρόταση, την κουβέντα την ανοίγουν μόνο όσοι θέλουν να δημιουργήσουν εσωστρέφεια χωρίς καν να υπάρχει θέμα.

Το βράδυ ο Άρης θα έχει ακόμα μεγαλύτερη συμπαράσταση από τον κόσμο του σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Και πρέπει άπαντες να αντιληφθούν ότι το γεμάτο γήπεδο είναι αυτό που αποτελεί την δύναμη του Άρη. Όσοι προτρέπουν για αποχές από την μία ψάχνουν…φίλους στα καφενεία και δεδομένα βρίσκουν ρόλο και συμμετοχή μακριά και απομακρυσμένα από την καρδιά του Αρειανού κόσμου που δεν είναι άλλο από το γήπεδο, είτε μιλάμε για το ποδόσφαιρο είτε για το μπάσκετ. Ακόμα και όσοι αυτή την στιγμή είναι απέναντι από τον ιδιοκτήτη, αλλά θέλουν το καλύτερο για τον Άρη οφείλουν να καταλάβουν ότι τα…καλύτερα μόνο με γεμάτο γήπεδο μπορούν να έρθουν. Αν έχουν κάποια αμφιβολία ας γυρίσουν στις 25 Μαρτίου και το τι έγινε στο Παλέ και φυσικά ας κάνουν μία…επανάληψη για τις μέρες που δρομολογήθηκε η έλευση Σιάο στον μπασκετικό Άρη.

Είναι μικρό το γήπεδο…

Μια που αναφέρθηκα στο μπάσκετ, τα 3000 διαρκείας που κυκλοφόρησαν εξαφανίστηκαν και αποδεικνύουν για μία ακόμα φορά ότι από την μία είναι μικρό το Παλέ και από την άλλη είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητο αρχικά να αυξηθεί η χωρητικότητα του Nick Galis Hall και από την άλλη να μπει στις ράγες η προσπάθεια υλοποίησης νέου γηπέδου. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον και το όλο θέμα του Παλέ και της παραχώρησης στον Άρη, όπως φυσικά και της ΔΕΘ. Μόνο σίγουρο ότι και φέτος το Παλέ θα ζήσει μεγάλες στιγμές με τον Αυτοκράτορα του Ελληνικού μπάσκετ.

Έπρεπε να κινηθεί νομικά η οικογένεια του Άλκη για τα συνθήματα ντροπής;

Έξω πάντως από το Παλέ το απόγευμα της Πέμπτης υπήρξαν και οι γνωστοί- άγνωστοι που αποδεικνύουν τα ζωώδη ένστικτα, αλλά και τις κατάπτυστες…σκέψεις τους, ειρωνείας και προσβολής της μνήμης ενός 19 παιδιού που τόσο άδικα και τόσο πρόωρα έφυγε από την ζωή, δολοφονημένος άγρια από τα…αδέρφια τους. Όταν αυτοί οι…υπάνθρωποι γράφουν «Άλκη που είσαι;» για να περιπαίξουν τον πόνο της οικογένειας και να προκαλέσουν το σύνολο του κόσμου του Άρη θα έπρεπε να θεωρείται αυτονόητη η παρέμβαση των αρχών. Ειδικά όταν την προηγούμενη μέρα 20 άτομα που γυρνούσαν από την υποδοχή Ζαφείρη, επιτέθηκαν στην Καλαμαριά σε ένα 16 χρόνο φίλο του Άρη γιατί περπατούσε στην γειτονιά του, φορώντας φανέλα της ομάδας του.

Η οικογένεια του Άλκη αποφάσισε να κινηθεί νομικά για να εξηγήσουν οι δράστες τις…απορίες τους στις αρχές. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχει η ξεκάθαρη απορία σε όλους, γιατί πρέπει η χαροκαμένη μάνα να κινήσει τις διαδικασίες και δεν υπάρχει αυτεπάγγελτη διαδικασία και σε αυτή και σε πολλές άλλες περιπτώσεις. Ειδικά όταν αρχές Νοέμβρη ξεκινάει το εφετείο για την στυγνή και απάνθρωπη δολοφονία του Άλκη και είναι κάτι παραπάνω από εμφανές ότι οι προκλήσεις θα αυξάνονται. Θα πράξει επιτέλους τα δέοντα η Πολιτεία ή θα πρέπει να θρηνήσουμε και άλλα νέα παιδιά;

ΥΓ1 Αν το…προφορικό δεν γίνει γραπτό τίποτα δεν θεωρείται ως τελειωμένο. Εντός του ΣΚ θα ξεκαθαρίσουν όλα και είτε την Δευτέρα θα έχουμε εξετάσεις και υπογραφές ή θα επαναληφθεί ότι και πέρσι το καλοκαίρι…

ΥΓ2 Μόνο νίκη…