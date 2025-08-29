Κοντεκάς: «Χαρούμενος που ο προπονητής με εμπιστεύτηκε» (vid)

Οι δηλώσεις του Λευτέρη Κοντεκά στην κάμερα του ΟΦΗ για την πρώτη του συμμετοχή στην αποστολή της ανδρικής ομάδας για επίσημο ματς.

Ο Λευτέρης Κοντεκάς έκανε εξαιρετική προετοιμασία στις πρώτες του εβδομάδες ως επαγγελματίας και κέρδισε τη θέση του στο ρόστερ του ΟΦΗ. Ο 16χρονος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται στην αποστολή για το πρώτο ματς πρωταθλήματος των Κρητικών στην έδρα του Πανσερραϊκού, ως απόδειξη της εμπιστοσύνης του Μίλαν Ράσταβατς.

Ο νεαρός στόπερ μίλησε στην κάμερα της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ και εξέφρασε τη χαρά του για την εμπιστοσύνη που του δείχνει ο Σέρβος τεχνικός και δήλωσε έτοιμος για ντεμπούτο.

Οι δηλώσεις του Κοντεκά

«Πρώτο επίσημο ματς για την ομάδα μας. Ο Πανσερραϊκός έχει ήδη ένα επίσημο παιχνίδι στα πόδια του, εμείς δεν παίξαμε λόγω της αναβολής στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Είχαμε περισσότερο χρόνο να δουλέψουμε και να προετοιμάσουμε, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι για τον πρώτο μας επίσημο αγώνα.

Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα το να βρίσκομαι για πρώτη φορά στην προετοιμασία της ομάδας. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο το συναίσθημα, ειδικά στην ηλικία που βρίσκομαι εγώ, να προπονούμαι με τόσο έμπειρους παίκτες.

Είμαι πολύ χαρούμενος που ο προπονητής μου έδειξε εμπιστοσύνη και έδειξα κάποια πράγματα. Έπαιξα σχεδόν σε όλα τα φιλικά και αυτό είναι μια τεράστια εμπειρία για εμένα. Πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία για τον πρώτο μας επίσημο αγώνα».