Άρης: Η αποστολή για τον Παναιτωλικό
Με προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό (30/08, 21:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η αποστολή είναι ίδια με το ματς με το Βόλος, καθώς εκτός έμειναν οι Ρόουζ, Ντούντου, Καράι και ο ανέτοιμος Γαλανόπουλος.
Η αποστολή του Άρη
Μάικιτς, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Πέδρο Άλβαρο, Φαμπιάνο, Σάντμπεργκ, Μπράμπετς, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν, Μορουτσάν, Γκνινγκ, Κάρλες Πέθερ, Ντιαντί, Μισεουί, Μορόν, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.
