Η αποστολή του Άρη για την εντός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (30/8, 21:00).

Με προπόνηση που έγινε το απόγευμα της Παρασκευής (29/8) στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία των ποδοσφαιριστών του Άρη για τον εντός έδρας αγώνα με τον Παναιτωλικό (30/08, 21:00), στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Η αποστολή είναι ίδια με το ματς με το Βόλος, καθώς εκτός έμειναν οι Ρόουζ, Ντούντου, Καράι και ο ανέτοιμος Γαλανόπουλος.

Η αποστολή του Άρη

Μάικιτς, Αθανασιάδης, Τεχέρο, Φαντιγκά, Μεντίλ, Φρίντεκ, Πέδρο Άλβαρο, Φαμπιάνο, Σάντμπεργκ, Μπράμπετς, Ράτσιτς, Μόντσου, Γένσεν, Μορουτσάν, Γκνινγκ, Κάρλες Πέθερ, Ντιαντί, Μισεουί, Μορόν, Καντεβέρε, Δώνης, Γιαννιώτας, Παναγίδης.