Ο Ολυμπιακός ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube την παρακάμερα της ματσάρας με τη Ρεάλ που έληξε με σκορ 3-4.

Σε μία παρακάμερα που ήταν λίγο πιο πάνω από 4 λεπτά ο Ολυμπιακός έδωσε πλάνα που δεν είδαμε από το παιχνίδι με τη Ρεάλ (3-4). Ένα από αυτά ήταν η αγκαλιά των Κριστιάν Καρεμπέ και Κιλιάν Μπαπέ πριν τη σέντρα του ματς και ενώ η ερυθρόλευκη παρακάμερα ανέδειξε και εικόνες από την κερκίδα στη διάρκεια του αγώνα.