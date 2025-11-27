Ολυμπιακός - Ρεάλ: Η αγκαλιά των Καρεμπέ - Μπαπέ και η παρακάμερα
Ο Ολυμπιακός ανέβασε στο κανάλι του στο Youtube την παρακάμερα της ματσάρας με τη Ρεάλ που έληξε με σκορ 3-4.
Σε μία παρακάμερα που ήταν λίγο πιο πάνω από 4 λεπτά ο Ολυμπιακός έδωσε πλάνα που δεν είδαμε από το παιχνίδι με τη Ρεάλ (3-4). Ένα από αυτά ήταν η αγκαλιά των Κριστιάν Καρεμπέ και Κιλιάν Μπαπέ πριν τη σέντρα του ματς και ενώ η ερυθρόλευκη παρακάμερα ανέδειξε και εικόνες από την κερκίδα στη διάρκεια του αγώνα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.