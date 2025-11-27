Δημοσιογράφοι από τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, «Marca» και «Athletic» αποθέωσαν στο Gazzetta τον Ολυμπιακό για τη γενναιότητα που επέδειξε κόντρα στη Ρεάλ!

Σχεδόν μια εικοσαετία αργότερα από το τελευταίο τους ραντεβού επί ελληνικού εδάφους, οι δυο τους συναντήθηκαν ξανά. Στην κορυφαία σκηνή, στα αστέρια του Champions League. Τότε ο Ολυμπιακός είχε καταφέρει να κρατήσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», σε μια αναμέτρηση που βέβαια της έλειψε το γκολ. 18 χρόνια αργότερα ωστόσο, οι δυο ομάδες... επανόρθωσαν τρόπον τινά και χρωμάτισαν ένα πολύ διαφορετικό καμβά σε σχέση με το ραντεβού του 2007.

Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι με ένταση, ρυθμό, επτά γκολ και νότες... θρίλερ μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, οι Μερένγκες με καρέ τερμάτων του Κιλιάν Μπαπέ κατάφεραν να λυγίσουν τον Ολυμπιακό με 4-3 και να δραπετεύσουν με το «διπλό» από το Φάληρο. Και μπορεί η λεοντόκαρδη εμφάνιση των παικτών του Μεντιλίμπαρ να μην επιβραβεύτηκε τελικά βαθμολογικά, αλλά δεδομένα κέρδισαν το χειροκρότημα.

Ένα χειροκρότημα που δεν περιορίστηκε μονάχα στις χιλιάδες εξέδρες του «Γ. Καραϊσκάκης», αλλά πέρασε και στην αντίπερα όχθη: στην πλευρά των Ισπανών. Το Gazzetta επικοινώνησε με δυο κορυφαία Μέσα, την περίφημη ισπανική «Marca» και το πάντα έγκυρο «Athletic» που υποκλίθηκαν στη γενναιότητα των «ερυθρόλευκων». Για τον Μάριο Κορτεγκάνα δε, κορυφαίο ρεπόρτερ της Ρεάλ Μαδρίτης στο «Athletic», ξεχώρισε το γήπεδο που διέπνεε την ιστορία του Ολυμπιακού σε κάθε γωνιά του, αλλά και την αναγνώριση που λαμβάνει ο συμπατριώτης του Μεντιλίμπαρ, στη χώρα μας. Ο ίδιος βέβαια τα εξηγεί καλύτερα στο απόσπασμα που ακολουθεί:

«Στο Καραϊσκάκη αναπνέεις την ιστορία και τη σημασία του Ολυμπιακού»

«Ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκα την Αθήνα και τον Πειραιά, και γενικά την Ελλάδα, και ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Από ποδοσφαιρική άποψη, το γήπεδο μας εξέπληξε ευχάριστα εμάς τους Ισπανούς δημοσιογράφους. Η αίσθησή μου ήταν πως μπορείς να «αναπνεύσεις» την ιστορία και τη σημασία του συλλόγου ήδη από τον εξωτερικό χώρο, με όλες τις τοιχογραφίες στους γύρω τοίχους.

Ο χώρος εργασίας για τα ΜΜΕ ήταν αρκετά άνετος και το Wi-Fi λειτούργησε αξιοπρεπώς, κάτι που δεν είναι καθόλου αυτονόητο σε εκτός έδρας αγώνες του Champions League. Με εντυπωσίασε το πόσο γρήγορα γεμίζει το γήπεδο και το ότι οι φίλαθλοι δεν σταματούν να τραγουδούν και να εμψυχώνουν την ομάδα. Θα έλεγα πως ο προπονητής, Χοσέ Λουίς Μεδιλίμπαρ, αποθεώνεται ακόμη περισσότερο και από τους παίκτες. Είναι πραγματική περηφάνια να βλέπεις έναν Ισπανό προπονητή να χαίρει τέτοιας αναγνώρισης (και το αξίζει!) σε μια άλλη χώρα — και ακόμη περισσότερο σε μία όπου οι οπαδοί είναι τόσο παθιασμένοι και απαιτητικοί όσο στην Ελλάδα.

Μεταξύ μας σχολιάσαμε πως περιμέναμε λίγο περισσότερο θόρυβο· δεν ήταν η «ελληνική κόλαση» που θυμόμασταν πριν από 15 χρόνια, με καπνογόνα και όλα τα σχετικά. Ο τρόπος που επέλεξε να αγωνιστεί ο Ολυμπιακός έδωσε μεγάλο πλεονέκτημα στη Ρεάλ, καθώς άφησε πολλούς ελεύθερους χώρους για τον Μπαπέ, τον Βινίσιους και τον Αρντά Γκιουλέρ να δημιουργήσουν.

Ωστόσο, οι αμυντικές αδυναμίες της ομάδας του Αλόνσο —με όλους τους κεντρικούς αμυντικούς, εκτός από τον Ραούλ Ασένσιο, τραυματίες— και το θάρρος του Ολυμπιακού κράτησαν την ένταση μέχρι το τελευταίο λεπτό. Κανείς δεν θα έπρεπε να εκπλαγεί από την ισοφάριση των γηπεδούχων, και αυτό λέει κάτι πολύ θετικό για την ομάδα του Μεντιλίμπαρ».

«Γενναίος ο Ολυμπιακός με αδάμαστο πνεύμα»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο δημοσιογράφος της «Marca» και ρεπόρτερ των Μερένγκες, Μιγέλ Άνχελ Λάρα, ο οποίος μίλησε στο Gazzetta για το αδάμαστο πνεύμα του Ολυμπιακού και την γενναιότητα που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ακόμα κι όταν όλες οι συνθήκες έγειραν εναντίον του απέναντι σε ένα μεγαθήριο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

«Η αναμέτρηση στο γήπεδο του Ολυμπιακού ανέδειξε δύο πρόσωπα της Ρεάλ Μαδρίτης: από τη μία ήταν εντυπωσιακή στην επίθεση και από την άλλη γεμάτη αμφιβολίες στην άμυνα. Απέναντι στον Ολυμπιακό, που είχε τη στήριξη των απίστευτων φιλάθλων του και έδειξε αδάμαστο πνεύμα παρότι βρέθηκε ξαφνικά από το 1-0 στο 1-3, η ομάδα του Τσάβι Αλόνσο κατάφερε να πάρει τη νίκη χάρη σε δύο εξαιρετικούς επιθετικούς: τον Μπαπέ και τον Βινίσιους.

Σε ό,τι αφορά την απόδοση στο παιχνίδι, δεν ήταν ένα καλό ματς για τη Ρεάλ. Ό,τι έδειξε ως δύναμη και αποτελεσματικότητα στην επίθεση, μετατράπηκε σε αβεβαιότητα στην άμυνα. Μετά από ένα κακό ξεκίνημα και το γκολ του Τσικίνιο, προηγήθηκαν 1-3 και φάνηκε πως οδεύουν προς μια μεγάλη νίκη στην Αθήνα. Ωστόσο, στο τέλος περιορίστηκαν στο να περιμένουν το σφύριγμα της λήξης. Ήταν το απότοκο ενός γενναίου Ολυμπιακού που εξέπληξε, καθώς το να επιστρέφεις από το εις βάρος σου σκορ με 1-3 απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης μόνο εύκολο δεν θεωρείται...»

