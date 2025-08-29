Η αποστολή του Παναιτωλικού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (30/8, 21:00). Η αποστολή είναι ίδια με το ματς της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο, καθώς τα γνωστά προβλήματα παραμένουν.

Ο Γιάννης Πετράκης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μαυρία, Σμυρλή, Μλάντεν, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μυϊκούς τραυματισμούς, ενώ εκτός είναι οι νεαροί Χότζα - Εσκετζή.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ράδος, Σιέλης, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.