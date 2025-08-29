Παναιτωλικός: Με τις γνωστές απουσίες στο «Κλεάνθης Βικελίδης»
Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (30/8, 21:00). Η αποστολή είναι ίδια με το ματς της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο, καθώς τα γνωστά προβλήματα παραμένουν.
Ο Γιάννης Πετράκης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μαυρία, Σμυρλή, Μλάντεν, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μυϊκούς τραυματισμούς, ενώ εκτός είναι οι νεαροί Χότζα - Εσκετζή.
Η αποστολή του Παναιτωλικού
Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ράδος, Σιέλης, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.