Παναιτωλικός: Με τις γνωστές απουσίες στο «Κλεάνθης Βικελίδης»

Βασίλης Μπαλατσός
Παναιτωλικος

bet365

Η αποστολή του Παναιτωλικού για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης» για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super League (30/8, 21:00). Η αποστολή είναι ίδια με το ματς της πρεμιέρας με τον Ατρόμητο, καθώς τα γνωστά προβλήματα παραμένουν.

Ο Γιάννης Πετράκης δεν μπορεί να υπολογίζει στους Μαυρία, Σμυρλή, Μλάντεν, οι οποίοι ταλαιπωρούνται από μυϊκούς τραυματισμούς, ενώ εκτός είναι οι νεαροί Χότζα - Εσκετζή.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Αγαπάκης, Αγκίρε, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπελεβώνης, Τσάβες, Εστεμπάν, Γαλιάτσος, Γκαρθία, Κακιώνης, Κόγιτς, Κοντούρης, Λουίς, Μάνος, Μανρίκε, Ματσάν, Μίχαλακ, Νικολάου, Ράδος, Σιέλης, Στάγιτς, Ζίβκοβιτς.

Δείτε Επίσης

Παναιτωλικός: Στη Θεσσαλονίκη η πρώτη εκδρομή της σεζόν των 100 χρόνων
Παναιτωλικος
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα