Ο Παναιτωλικός εξασφάλισε εισιτήρια από τον Άρη για τη μεταξύ τους αναμέτρηση στο «Κλεάνθης Βικλίδης» (30/8, 21:00).

Ο Παναιτωλικός θα έχει τη στήριξη του κόσμου του στο πρώτο εκτός έδρας παιχνίδι της σεζόν των 100 χρόνων. Η ομάδα του Γιάννη Πετράκη θα αντιμετωπίσει το ερχόμενο Σάββατο (30/8, 21:00) τον Άρη στη Θεσσαλονίκη και για ακόμα μια σεζόν θα έχει φιλάθλους των Αγρινιωτών στο «Κλεάνθης Βικλίδης».

Οι οργανωμένοι φίλοι των Καναρινιών, Warriors, ετοιμάζουν εκδρομή για τη Θεσσαλονίκη και το έκαναν γνωστό μέσω Social Media.

Εγγραφές και πληροφορίες την Πέμπτη (28/8) και την Παρασκευή (29/8) στον πεζόδρομο Καραϊσκάκη, μεταξύ 20:30-21:30.

Η σχετική ανάρτηση της Θύρας 6

«Το Σάββατο πάμε Θεσσαλονίκη. Θα είναι η πρώτη εκδρομή αυτής της ιστορικής, κομβικής σεζόν.

Εγγραφές, πληροφορίες στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη, Πέμπτη και Παρασκευή 20:30 - 21:30.

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΠΟΛΛΑ, ΜΥΑΛΟ ΚΑΘΟΛΟΥ».