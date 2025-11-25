Ο Παναιτωλικός θέλησε να επιβραβεύσει τους φίλους της ομάδας που ταξίδεψαν στην Τρίπολη, κάνοντας τους έκπτωση 50% στα εισιτήρια για το ματς με τον Ολυμπιακό.

Ο Παναιτωλικός είχε τη στήριξη των φιλάθλων του (και) στην Τρίπολη. Παρά τη δυνατή βροχή και το γεγονός πως πρόκειται για δύσκολο και κοστοβόρο ταξίδι περίπου 120 «πιστοί» έδωσαν το παρών στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ώστε να στηρίξουν τις προσπάθειες των παικτών του Γιάννη Αναστασίου κόντρα στον Αστέρα AKTOR.

Σε αυτό το πλαίσιο οι Αγρινιώτες θέλησαν να ανταμείψουν αυτούς τους φίλους της ομάδας που βρέθηκαν στην Αρκαδίας και συνεπώς ανακοίνωσαν έκπτωση της τάξης των 50% για το ερχόμενο εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό (30/11, 17:00).

Από εκεί και πέρα δυνατότητα αγοράς εισιτηρίου για τον αγώνα με τους Ερυθρόλευκους θα έχουν όσοι αγόρασαν τουλάχιστον δύο εισιτήρια στους προηγούμενους αγώνες της τρέχουσας σεζόν. Επιπρόσθετα οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μπορούν να αγοράσουν ψηφιακά επιπλέον ένα απλό εισιτήριο.

H ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Την Κυριακή 30 Νοεμβρίου η ομάδα μας υποδέχεται τον Ολυμπιακό στις 5.00 το απόγευμα στο γήπεδο Παναιτωλικού για τη Stoiximan Super League 2025-2026. Καλούμε τους φιλάθλους να δώσουν δυναμικό παρών και να υποστηρίξουν την ομάδα μας να διεκδικήσει τη νίκη.

Από σήμερα είναι διαθέσιμα στην πλατφόρμα εισιτηρίων της ΠΑΕ Παναιτωλικός https://tickets.panetolikos.gr/ τα εισιτήρια του αγώνα. Δυνατότητα αγοράς έχουν όσοι αγόρασαν τουλάχιστον δύο εισιτήρια στους προηγούμενους αγώνες της τρέχουσας σεζόν για το πρωτάθλημα ή για το κύπελλο. Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας μπορούν να αγοράσουν ψηφιακά (με χρήση του barcode του διαρκείας τους) επιπλέον ένα απλό εισιτήριο .

Υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις στη μεγάλη εξέδρα (Θύρες 1 και 2) με τιμή 30 ευρώ και στο πέταλο (Θύρα 6) με τιμή 16 ευρώ. Οι φίλαθλοί μας που βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας μας την προηγούμενη αγωνιστική στην Τρίπολη μπορούν να προμηθευτούν εισιτήριο με έκπτωση 50% (8 ευρώ).

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2010 και μετά, η τιμή του εισιτηρίου για τις Θύρες 1 και 2 είναι 12 ευρώ.

Για παιδιά που γεννήθηκαν από 01.01.2020 και μετά, η είσοδος είναι δωρεάν με υποχρεωτική έκδοση εισιτηρίου μηδενικής τιμής από τα εκδοτήρια.

Τα παιδιά πρέπει να έχουν το αντίστοιχο εισιτήριο και να συνοδεύονται από ενήλικα, που τα έχει προσθέσει στο ψηφιακό πορτοφόλι του.

Με την ολοκλήρωση της αγοράς απλών εισιτηρίων (κανονικών και παιδικών) παρέχεται ο κωδικός εισιτηρίου (barcode), με τη χρήση του οποίου πρέπει να προστεθεί στο ψηφιακό πορτοφόλι, μέσω της εφαρμογής Gov.gr wallet από κινητό τηλέφωνο (Android και iOS).

Για την είσοδο στο γήπεδο είναι απαραίτητη η προσκόμιση πιστοποιητικού ταυτοποίησης όπως αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης κ.λ.π., όταν ζητηθεί.

Δεν είναι εφικτή η είσοδος στο γήπεδο με κανέναν άλλο τρόπο.

Στο https://tickets.gov.gr μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την προσθήκη του εισιτηρίου στο ψηφιακό πορτοφόλι και την είσοδο στα γήπεδα.

Η διαδικασία προσθήκης του εισιτηρίου στο Gov.gr Wallet είναι ανεξάρτητη από την αγορά του εισιτηρίου και η ΠΑΕ δεν εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Για τεχνικά προβλήματα στο Gov.gr wallet θα πρέπει να αποταθείτε στο Gov.gr – Εξυπηρέτηση Πολίτη.

Οι Θύρες του γηπέδου θα ανοίξουν δύο ώρες πριν (3.00 μ.μ.) και καλούνται οι φίλαθλοι να προσέλθουν έγκαιρα για την αποφυγή συνωστισμού .

Για εξυπηρέτηση των φιλάθλων οι οποίοι είναι άνω των 67 ετών, ΑΜΕΑ και παροχή οδηγιών σε όσους αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην ψηφιακή συναλλαγή, θα λειτουργήσουν τα γραφεία της ΠΑΕ στο γήπεδο Τετάρτη έως Παρασκευή (9.00-15.00) και το Σάββατο (9.00-14.00). Την Κυριακή από τις 12.00 έως και την έναρξη του αγώνα θα λειτουργήσουν τα εκδοτήρια».