Ο Νίκολα Στάγιτς υπέστη θλάση α' προς β' βαθμού και θα χάσει το ματς του Παναιτωλικού με τον Ολυμπιακό, για τον οποίο θα κάνει αγώνα δρόμου ο Χρίστος Σιέλης.

Μετά το ρεπό της Τρίτης (25/11) οι ποδοσφαιριστές του Παναιτωλικού επέστρεψαν στο «Emileon» και επί της ουσίας ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για τον αγώνα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο.

Ο Νίκολα Στάγιτς προς το φινάλε της τελευταίας προπόνησης πριν τον αγώνα με τον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη ένιωσε ενόχληση στον προσαγωγό και προέκυψε πως πρόκειται για θλάση α' με β' βαθμού, κάτι που σημαίνει πως θα χάσει δεδομένα το ερχόμενο παιχνίδι με τους Πειραιώτες.

Από εκεί και πέρα ο έτερος στόπερ των Καναρινιών, Χρίστος Σιέλης, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 81ο λεπτό του ματς με τους Αρκάδες και η συμμετοχή του με τον Ολυμπιακό τη δεδομένη χρονική στιγμή αποτελεί ερωτηματικό. Φυσικά ο διεθνής Κύπριος σέντερ μπακ έχει ακόμα χρόνο μέχρι το ματς με τους Πειραιώτες και συνεπώς η κατάσταση του θα επαναξιολογηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες.

Επιπρόσθετα εκτός θα παραμείνουν οι Αποστολόπουλος - Μλάντεν, οι οποίο προέρχονται από υποτροπή σε θλάση και έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους. Φυσικά ο «πονοκέφαλος» του Γιάννη Αναστασίου ενόψει της «μονομαχίας» με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι στο κέντρο της άμυνας, αφού εκτός θα είναι οι Μλάντεν - Στάγιτς και «ερωτηματικό» ο Σιέλης, κάτι που σημαίνει πως ο μόνος... σίγουρος στόπερ πρώτης γραμμής είναι ο Ουνάι Γκαρθία.

Από την άλλη στη διάθεση του έμπειρου τεχνικού του Παναιτωλικού είναι κανονικά ο Λάζαρ Κόγιτς, ο οποίος εξέτισε την ποινή του στην Τρίπολη και έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί ως στόπερ, ενώ στο κέντρο της άμυνας έχει χρησιμοποιηθεί και ο Ανδρέας Μπουχαλάκης.