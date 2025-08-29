Ο Άρης θέλει να ζευγαρώσει τις νίκες του υποδεχόμενος (30/8, 21:00) τον Παναιτωλικό στο «Κλ. Βικελίδης» κι αν ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποφασίσει να προχωρήσει σε αλλαγές, αυτές θα αφορούν μόνο την αριστερή πτέρυγα.

Στην πρεμιέρα της Stoiximan Superleague και στη νίκη απέναντι στον Βόλο, οι δύο πρώτες παρεμβάσεις του έμπειρου τεχνικού αφορούσαν τη συγκεκριμένη πλευρά καθώς ο Χαμζά Μεντίλ απέχει αρκετά από τον αριστερό full back του δεύτερου μισού της περασμένης περιόδου ενώ ο Κλέιτον Ντιαντί συνεχίζει να «παλεύει» με την αδυναμία του στο τελείωμα των φάσεων. Ενόψει του αγώνα με τον Παναιτωλικό, σε περίπτωση που ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποφασίσει να αλλάξει κάτι στο αρχικό σχήμα, οι αλλαγές θα αφορούν μόνο την αριστερή πλευρά.

Αυτή η σκέψη έχει να κάνει και με την αγωνιστική κατάσταση του Μάρτιν Φρίντεκ ο οποίος αντικατέστησε τον Μεντίλ στον αγώνα με τον Βόλο, ομοίως και του Γιάννη Γιαννιώτα. Αυτοί είναι οι δύο ποδοσφαιριστές με τη σοβαρή υποψηφιότητα για το αρχικό σχήμα και θα αποτελέσουν τις μοναδικές παρεμβάσεις του Μαρίνου Ουζουνίδη σε περίπτωση που ο τελευταίος τις κρίνει αναγκαίες.

Αντιθέτως δεν προβλέπεται να αλλάξει κάτι στη δεξιά πλευρά με τη διατήρηση του Άλβαρο Τεχέρο ή στο κέντρο της άμυνας με τους Φαμπιάνο-Άλβαρο. Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα διατηρηθεί η τριάδα των Μόντσου-Ράτσιτς και Γένσεν όπως και ο Λορέν Μορόν στην κορυφή της επίθεσης αλλά και ο Κάρλες Πέρεθ στη θέση του δεξιού ακραίου επιθετικού.