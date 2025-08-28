Ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο κάνει come back στο ρεπορτάζ για τον Ταρεμί δίνοντας μία άλλη διάσταση επί του χρονοδιαγράμματος της απάντησης του παίκτη.

Τα τελευταία νέα από το μέτωπο του Ταρεμί μεταφέρει ο Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο. Ο Ιταλός ρεπόρτερ μετέδωσε πως υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με την Ίντερ για τον έμπειρο επιθετικό που έχει πλέον 24 ώρες να δώσει την απάντησή του. Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρονται οι Παναθηναϊκός και Βέρντερ Βρέμης σε μία λογική ότι ασχολούνται με τον παίκτη και είναι στο... παιχνίδι, ωστόσο με βάση την ίδια πηγή δεν έχουν κάνει καμία πρόταση προς την Ίντερ για τον έμπειρο και διεθνή στράικερ.