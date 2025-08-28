Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Ματέο Μορέτο Ολυμπιακός και Ίντερ τα έχουν βρει σε όλα για τον Ταρεμί κι απομένει το «ναι» του έμπειρου επιθετικού.

Κοντά σε μία μεταγραφική βόμβα είναι ο Ολυμπιακός, σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ Ματέο Μορέτο.

Σε ανάρτηση στο Χ, αλλά και σε δημοσίευμα σε ιστοσελίδα που ασχολείται με την Ιντερ, επικαλούνται ρεπορτάζ του Μορέτο, ο οποίος υποστήριξε ότι η Ίντερ και ο Ολυμπιακός έχουν καταλήξει σε συμφωνία για τον Μεχντί Ταρεμί, αλλά ο παίκτης δεν έχει ακόμη δώσει την έγκρισή του.

Οι Λιλ, Αϊντχόφεν και Σασουόλο έχουν δείξει ενδιαφέρον για τον Ιρανό φορ τις τελευταίες ημέρες, αλλά καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει ακόμη να τον αποκτήσει. Αυτό αναφέρουν στην Ιταλία κι απομένει να δούμε αν ο παίκτης θα πάρει την απόφαση να μετακομίσει στην Ελλάδα για τους νταμπλούχους.

Νωρίς σήμερα ο γνωστός Ιταλός ρεπόρτερ Τζιανλούκα Ντι Μάρτζιο είχε βάλει στην pole position την ομάδα του Ολυμπιακού για τον έμπειρο Ιρανό επιθετικό της Ίντερ.

Από την Τρίτη υπήρχαν σενάρια που συνέδεαν τον Παναθηναϊκό με τον διεθνή Ιρανό επιθετικό της Ίντερ. Ο Ταρεμί έχει τεθεί εκτός των πλάνων του ιταλικού συλλόγου. Την Τετάρτη, λοιπόν, ο Ντι Μάρτζιο έβαλε στο κόλπο τον Ολυμπιακό δίνοντάς του προβάδισμα έναντι των Αϊντχόφεν και Παναθηναϊκού για τον παίκτη και ότι υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη για τη μεταγραφή του παίκτη στους Πειραιώτες).

Στα 33 του χρόνια ο Ταρεμί έχει αγωνιστεί σε τοπ συλλόγους όπως η Πόρτο και η Ίντερ. Στην Πόρτο είχε 91 γκολ και 56 ασίστ σε 182 συμμετοχές και στην Ίντερ είχε 43 παρουσίες με 3 γκολ και 9 ασίστ.