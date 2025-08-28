Το σενάριο επιπλέον μεταγραφών στον Άρη θα εξαρτηθεί και από τον βαθμό πίστης στους παρόντες παίκτες

Ο Βασίλης Βλαχόπουλος γράφει για το ενδεχόμενο περαιτέρω μεταγραφικών κινήσεων από τον Άρη το οποίο – εν ολίγοις – θα εξαρτηθεί από το επίπεδο εμπιστοσύνης στους παρόντες.

Έχοντας περιοριστεί στις δύο εγχώριες διοργανώσεις, το πρόγραμμα αυτών περιλαμβάνει 17-18 αγώνες για τον Άρη μέχρι τα τέλη του Δεκέμβρη και τη δυνατότητα προσθήκης παικτών στη μεταγραφική περίοδο του Γενάρη. Συνεπώς, το ερώτημα για την αναγκαιότητα περαιτέρω μεταγραφών προφανώς «πατάει» πάνω στο σύνολο των αγωνιστικών υποχρεώσεων έως το τέλος του χρόνου, κυρίως όμως στην εκτίμηση περί του βαθμού επάρκειας του τωρινού ρόστερ. Εξαρτάται δηλαδή από το επίπεδο εμπιστοσύνης των «κίτρινων» στους ήδη υπάρχοντες ποδοσφαιριστές.

Ξεκινώντας από την αμυντική γραμμή, αυτή τη στιγμή οι «κίτρινοι» διαθέτουν πέντε κεντρικούς αμυντικούς (Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μπράμπετς, Σούντμπεργκ και Ροζ), τέσσερις full back (Τεχέρο/Φαντιγκά στην δεξιά πτέρυγα και Μεντίλ/Φρίντεκ στην αριστερή) και τρεις τερματοφύλακες (Αθανασιάδης, Μάικιτς, Καράι) καθώς η υπόθεση του Σωκράτη Διούδη παραμένει σε εκκρεμότητα παρά την προφορική συμφωνία. Χρειάζεται κι άλλος παίκτης στην αμυντική γραμμή για τον παραπάνω αριθμό αγώνων;

Πάμε στον άξονα. Στη μεσοαμυντική γραμμή βρίσκονται οι Μόντσου, Ράτσιτς και Γαλανόπουλος και στην αντίστοιχη μεσοεπιθετική οι Γένσεν, Μορουτσάν, Μιζεουί, Νινγκ και οι Παναγίδης, Χαρούπας οι οποίοι υπολογίζονται κυρίως για τις αποστολές στους αγώνες του Κυπέλλου. Επί της ουσίας όμως, έξι ποδοσφαιριστές για έναν αγώνα την εβδομάδα πλην τεσσάρων στις οποίες θα υπάρξει μεσοβδόμαδο παιχνίδι λόγω της αλλαγής του συστήματος διεξαγωγής του Κυπέλλου Ελλάδας. Είναι αρκετοί γι’ αυτό το πρόγραμμα αγώνων;

Η ιδιαίτερη περίπτωση των επιθετικών άκρων

Στα άκρα της επίθεσης είναι οι Κάρλες Πέρεθ, Γιάννης Γιαννιώτας, Κλέιτον Ντιαντί, Τάσος Δώνης και Ντούντου. Δηλαδή, πέντε ποδοσφαιριστές για δύο θέσεις (ανά αγώνα), δίχως επιβαρυμένο αγωνιστικό πρόγραμμα, εντούτοις, με αμφιβολίες για το επίπεδο ποιότητας ή ανταπόκρισης στις τακτικές απαιτήσεις μερικών εξ’ αυτών. Τα επιθετικά άκρα είναι ίσως η θέση στην οποία φαίνεται ξεκάθαρη ανάγκη επιπλέον κίνησης, αλλά κι αυτό είναι ζήτημα απόφασης.

Φέτος, στον Άρη, περιμένουν το «ξεπέταγμα» των Ντιαντί, Ντούντου έπειτα από ένα πολύμηνο διάστημα δουλειάς στην ομάδα και υπό την καθοδήγηση του ίδιου προπονητή. Ο πρώτος έχει βασικό ρόλο «παλεύοντας» με την αδυναμία του στην εκτέλεση ενώ ο δεύτερος δεν ανταποκρίθηκε στις φορές που δοκιμάστηκε. Αν, στον Άρη, πράγματι πιστεύουν ότι οι δύο συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές μπορούν να υποστηρίξουν την προσπάθεια αυτών που λογίζονται ως βασικοί (Πέρεθ και Δώνης), τότε δεν έχουν λόγο να προχωρήσουν σε επιπλέον μεταγραφική κίνηση. Αντιθέτως, αν την επιδιώξουν ουσιαστικά θα φανερώσουν τις αμφιβολίες τους οι οποίοι κινούνται στο πλαίσιο της ποδοσφαιρικής λογικής.

Γιατί δεν έχει απορριφθεί η ενίσχυση στην κορυφή της επίθεσης

Κλείνοντας με την κορυφή της επίθεσης, ουσιαστικά υπάρχουν 2+1 επιλογές. Λορέν Μορόν, Τίνο Καντεβέρε και Τάσος Δώνης. Η σκέψη επιπλέον κίνησης με παίκτη ο οποίος θα έχει τα στοιχεία για να χρησιμοποιηθεί είτε στο αριστερό άκρο της επίθεσης είτε στην κορυφή προέρχεται από δύο δεδομένα. Καντεβέρε και Δώνης έχουν βεβαρημένο ιατρικό μητρώο και δείχνουν επιρρεπείς στους μυϊκούς τραυματισμούς. Ο Λορέν Μορόν διαθέτει μοναδική ικανότητα στην εκτέλεση αλλά δεν προσφέρει τα τρεξίματα που θέλει ο Μαρίνος Ουζουνίδης στην πρώτη γραμμή άμυνας. Ο Ισπανός επιθετικός λειτουργεί με ξεσπάσματα κι έχει αποδειχθεί πολλάκις ότι μία ενέργειά του μπορεί να αλλάξει ολοκληρωτικά την πορεία ενός αγώνα. Τελευταίο παράδειγμα ήταν η εξαιρετική ανάγνωση της φάσης στο πρώτο γκολ του Άρη απέναντι στον Βόλο.

Μόνο το σενάριο πώλησης μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα

Υπολογίζοντας τον αριθμό των αγώνων παράλληλα του αντίστοιχου των παικτών είναι φανερό εν τέλει ότι όλα θα εξαρτηθούν από το επίπεδο εμπιστοσύνης στους τωρινούς ποδοσφαιριστές παράλληλα φυσικά των επιλογών που προσφέρει η αγορά. Δηλαδή, από την εκτίμηση για το επίπεδο επάρκειάς τους ή ανταπόκρισης στο τακτικό πλάνο. Αυτό «εμπλέκει» περισσότερο την επιθετική γραμμή. Τα παραπάνω μπορεί να διαφοροποιηθούν μόνο σε περίπτωση πώλησης πρωτοκλασάτου ποδοσφαιριστή.

Στη διάρκεια του καλοκαιριού η… καμπάνα χτύπησε για τρεις. Ωστόσο, καμία από τις προσφορές που έγιναν για τον Λορέν Μορόν δεν κρίθηκε ικανοποιητική. Το ίδιο ισχύει και για τον Μόντσου το όνομα του οποίου βρίσκεται σε μεταγραφικές λίστες ομάδων του εξωτερικού. Αντιθέτως, ήταν απόφαση του Άρη να μην προχωρήσει στην πώληση του Κλέιτον Ντιαντί στην «κρούση» που είχε δεχθεί από ρωσική ομάδα. Εν τέλει, δίχως το σενάριο πώλησης πρωτοκλασάτου ποδοσφαιριστή, ο βαθμός εμπιστοσύνης του club στους παρόντες θα καθορίσει και το ενδεχόμενο περαιτέρω κινήσεων.