Βόλος: Βοηθός του Φεράντο ο Νίκος Μαναρώλης

Μάρθα Χωριανοπούλου
Την έναρξη της συνεργασίας του με τον Νίκο Μαναρώλη ανακοίνωσε ο Βόλος, με τον Έλληνα τεχνικό να αναλαμβάνει ρόλο άμεσου βοηθού του Χουάν Φεράντο.

Ο Βόλος ενισχύει το τεχνικό του τιμ, προσθέτοντας τον Νίκο Μαναρώλη ως άμεσο βοηθό του Χουάν Φεράντο. Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση.

Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός έρχεται να προσφέρει γνώση και σταθερότητα, έχοντας περάσει από αρκετούς συλλόγους όπως η Καλαμάτα, τα Χανιά, ο Ολυμπιακός Βόλου, ο Άρης Σούδας, ο ΟΦ Ιεράπετρας, ο Πλατανιάς και ο Κισσαμικός.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Νίκου Μαναρώλη, ο οποίος αναλαμβάνει βοηθός του Χουάν Φεράντο.

 

Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Νίκο Μαναρώλη στην οικογένεια της».

