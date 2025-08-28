Βόλος: Βοηθός του Φεράντο ο Νίκος Μαναρώλης
Ο Βόλος ενισχύει το τεχνικό του τιμ, προσθέτοντας τον Νίκο Μαναρώλη ως άμεσο βοηθό του Χουάν Φεράντο. Όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωση.
Ο έμπειρος Έλληνας τεχνικός έρχεται να προσφέρει γνώση και σταθερότητα, έχοντας περάσει από αρκετούς συλλόγους όπως η Καλαμάτα, τα Χανιά, ο Ολυμπιακός Βόλου, ο Άρης Σούδας, ο ΟΦ Ιεράπετρας, ο Πλατανιάς και ο Κισσαμικός.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ Βόλος ανακοινώνει την πρόσληψη του Νίκου Μαναρώλη, ο οποίος αναλαμβάνει βοηθός του Χουάν Φεράντο.
Η ΠΑΕ Βόλος καλωσορίζει τον Νίκο Μαναρώλη στην οικογένεια της».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.