O Αχιλλέας Μπέος καλωσορίζει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στον Βόλο

Ο Δήμαρχος Βόλου, Αχιλλέας Μπέος καλωσορίζει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που θα ταξιδέψουν στο πλευρό της ομάδας τους.

Ο Αχιλλέας Μπέος, ως Δήμαρχος Βόλου, καλωσορίζει τους φιλάθλους του Ολυμπιακού στην πόλη του. Οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν το Σάββατο (30/8) στις 19:00 την ομώνυμη ομάδα του Βόλου για τον θεσμό της Stoiximan Superleague.Στο πλευρό τους οι Πειραιώτες αναμένεται να έχουν περίπου 10.000 φιλάθλους, αφού ήδη έχουν φύγει 5.500 εισιτήρια.

Αναλυτικά τα λόγια του Αχιλλέα Μπέου, μέσω των social media:

«Ως Δήμαρχος Βόλου καλωσορίζω, για μια ακόμη φορά, στην όμορφη και φιλόξενη πόλη μας τους φιλάθλους του Ολυμπιακού που έρχονται, για να παρακολουθήσουν τον αγώνα του Σαββάτου μεταξύ της ομάδας τους και της δική μας ομάδας.

Ελπίζω και εύχομαι ότι θα σεβαστούν και θα απολαύσουν τόσο την φιλοξενία μας και τις ομορφιές της πόλης, όσο και βέβαια τον αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων μας, σε φίλαθλα πλαίσια, χωρίς ακρότητες και επεισόδια.»