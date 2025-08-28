Ο ΟΦΗ ανακοίνωσε τους πέντε αρχηγούς της σεζόν 2025-26, με τον Χουάν Νέιρα να αποφασίζει να αφήσει το περιβραχιόνιο.

Τους πέντε αρχηγούς της σεζόν 2025-26 ανακοίνωσε ο ΟΦΗ με ανάρτησή του στα social media της ομάδας.

Όπως συνηθίζεται η διαδικασία πέρασε από τα χέρια των παικτών της κρητικής ομάδας, καθώς ψήφισαν οι ίδιοι για το ποιους θέλουν να δουν να φορούν το περιβραχιόνιο.

Οι αρχηγοί για την χρονιά που έχει ήδη ξεκινήσει (αν κι ο ΟΦΗ δεν έχει κάνει ακόμα πρεμιέρα, λόγω της αναβολής του Παναθηναϊκού), είναι οι Λαμπρόπουλος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Χριστογεώργος και Μπαΐνοβιτς με τους τρεις τελευταίους να είναι τα νέα πρόσωπα που συμπληρώνουν την πεντάδα.

Ο εμβληματικός και αδιαμφισβήτητος αρχηγός των Κρητικών, Χουάν Νέιρα ζήτησε να αφήσει το περιβραχιόνιο για να τον διαδεχτεί ως πρώτος captain ο Βασίλης Λαμπρόπουλος. Αξιοσημείωτη είναι και η προσθήκη του Μπαΐνοβιτς στο γκρουπ των αρχηγών. Ο Σέρβος χαφ μπορεί να αγωνίστηκε λίγο την περασμένη σεζόν λόγω της ρήξης χιαστού που υπέστη, όμως οι συμπαίκτες του έκριναν πως λόγω της ισχυρής προσωπικότητας πρέπει να φορά το περιβραχιόνιο.