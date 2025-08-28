Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Τάλις πωλήθηκε στην Αλμερία για 7 εκατ., σύμφωνα με Βραζιλιάνο ρεπόρτερ
Ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ενρίκε Τάλις, ωστόσο σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Βενέ Κασαγκράντε, ο παίκτης πωλήθηκε τελικά στην Αλμερία.
Ολυμπιακός, μεταγραφές: Ο Τάλις απέρριψε τους Ερυθρόλευκους και κλείνει στην Αλμερία, σύμφωνα με Βραζιλιάνο ρεπόρτερ
Οι Ισπανοί κινήθηκαν δυναμικά στο... 90' και κατέθεσαν αντίστοιχη πρόταση με αυτή του Ολυμπιακού, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του 20χρονου φορ, με την Παλμέιρας να δίνει το «ΟΚ» και να κρατάει ένα 30% ως ποσοστό μεταπώλησης.
Ο Τάλις έκρινε ότι η προοπτική της Σεγούντα Ντιβισιόν τον εξυπηρετεί περισσότερο στην παρούσα φάση της καριέρας του κι έτσι αποφάσισε να συνεχίσει στην Ισπανία, όπως ανέφερε ο ίδιος ρεπόρτερ.
Ο νεαρός Βραζιλιάνος αναμένεται να κάνει το υπερατλαντινό ταξίδι την Παρασκευή (29/8) για να ενσωματωθεί στην Αλμερία, αφήνοντας τους Ερυθρόλευκους να στραφούν σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση της επίθεσής τους.
Thalys viajará na sexta para se apresentar ao Almeria. O Palmeiras vendeu o atacante de 20 anos por 7 milhões de euros (por 70% e ficará com 30%). https://t.co/CRNuCFbMwO— Venê Casagrande (@venecasagrande) August 28, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.