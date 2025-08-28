Δημοσίευμα από τη Βραζιλία κάνει λόγο για οριστική συμφωνία μεταξύ Παλμέιρας και Αλμερίας για τον Τάλις, ο οποίος έφτασε μία ανάσα από τον Ολυμπιακό.

Ο Ολυμπιακός έφτασε πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Ενρίκε Τάλις, ωστόσο σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο δημοσιογράφο Βενέ Κασαγκράντε, ο παίκτης πωλήθηκε τελικά στην Αλμερία.

Οι Ισπανοί κινήθηκαν δυναμικά στο... 90' και κατέθεσαν αντίστοιχη πρόταση με αυτή του Ολυμπιακού, ύψους 7 εκατομμυρίων ευρώ για το 70% των δικαιωμάτων του 20χρονου φορ, με την Παλμέιρας να δίνει το «ΟΚ» και να κρατάει ένα 30% ως ποσοστό μεταπώλησης.

Ο Τάλις έκρινε ότι η προοπτική της Σεγούντα Ντιβισιόν τον εξυπηρετεί περισσότερο στην παρούσα φάση της καριέρας του κι έτσι αποφάσισε να συνεχίσει στην Ισπανία, όπως ανέφερε ο ίδιος ρεπόρτερ.

Ο νεαρός Βραζιλιάνος αναμένεται να κάνει το υπερατλαντινό ταξίδι την Παρασκευή (29/8) για να ενσωματωθεί στην Αλμερία, αφήνοντας τους Ερυθρόλευκους να στραφούν σε άλλες λύσεις για την ενίσχυση της επίθεσής τους.