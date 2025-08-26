Βραζιλιάνος δημοσιογράφος κάνει λόγο για ανατροπή στην υπόθεση του Τάλις, με τον 20χρονο φορ να επιλέγει τελευταία στιγμή την Αλμερία αντί του Ολυμπιακού.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται μία... ανάσα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του 20χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού, Ενρίκε Τάλις, που θα υπογράψει ως το 2030, ωστόσο δημοσίευμα από τη χώρα του καφέ υποστηρίζει πως το deal για τον νεαρό φορ «καταρρέει».

Πιο συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος Βενέ Κασαγκράντε αναφέρει ότι ο παίκτης της Παλμέιρας είχε δεχθεί πρόταση και από την Αλμερία, την οποία μάλιστα έκρινε πιο συμφέρουσα. Οι Ισπανοί μπήκαν στο κόλπο της απόκτησής του την τελευταία στιγμή, προσφέροντας τα ίδια χρήματα με τους Ερυθρόλευκους, με τον Τάλις να... ζυγίζει την κατάσταση και να επιλέγει τελικά να μην έρθει στο Λιμάνι.

Αναλυτικά όσα αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα:

«Ο Τάλις, της Παλμέιρας, δεν θα πάει τελικά στον Ολυμπιακό. Η Αλμερία μπήκε την τελευταία στιγμή και πήρε το προβάδισμα. Για την Verdão, το ποσό θα είναι το ίδιο με αυτό που θα ήταν αν η πώληση γινόταν στην ελληνική ομάδα: 7 εκατομμύρια ευρώ για το 70% (διατηρεί το 30%). Ωστόσο, ο 20χρονος παίκτης κατάλαβε ότι, για την καριέρα του, το καλύτερο είναι να μεταγραφεί στην Αλμερία».