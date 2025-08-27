Μετά την απόρριψη της πρότασης δανεισμού, ο ΠΑΟΚ κατέθεσε προσφορά 2 εκατ. ευρώ για το 50% των δικαιωμάτων του 22χρονου Κολομβιανού χαφ της Μπάγερ Λεβερκούζεν, με τους Γερμανούς να απαντούν θετικά.

Το απόγευμα της Τετάρτης (27/8), το όνομα του Γκουστάβο Πουέρτα μπήκε δυναμικά στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, φέρνοντας νέο «αέρα» στη μεταγραφική επικαιρότητα του Δικεφάλου.

Ο Κολομβιανός μέσος επέστρεψε στη Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά τον δανεισμό του στη Χαλ, με την οποία μέτρησε 31 συμμετοχές και ένα γκολ στην Τσάμπιονσιπ. Η αγγλική ομάδα ήθελε να τον κρατήσει, αλλά λόγω απαγόρευσης μεταγραφών δεν μπόρεσε να προχωρήσει σε συμφωνία.

Έτσι, ο Πουέρτα –που δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028– μπήκε ξανά στην αγορά, με ενδιαφέρον να δείχνουν αρκετοί σύλλογοι, ανάμεσά τους οι Σάλκε, Ναντ, Κοπεγχάγη και ο ΠΑΟΚ.

Αρχικά, ο Δικέφαλος κατέθεσε πρόταση για δανεισμό με οψιόν αγοράς, η οποία απορρίφθηκε από τη Λεβερκούζεν. Ωστόσο, η απάντηση αυτή δεν έκοψε τη διάθεση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ, που επανήλθε αμέσως με νέα προσφορά: 2 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά του 50% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Οι Γερμανοί αποδέχθηκαν την πρόταση, δίνοντας το «πράσινο φως» στον ΠΑΟΚ για να διαπραγματευτεί πλέον με τον ίδιο τον παίκτη.

Η πρόταση των Θεσσαλονικέων περιλαμβάνει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας. Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή, υπάρχει οικονομική απόσταση ανάμεσα στις δύο πλευρές, με τις επαφές να συνεχίζονται ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή.

Ποιος είναι ο Γκουστάβο Πουέρτα

Ο Πουέρτα είναι γεννημένος στις 23 Ιουλίου 2003 στη Λα Βικτόρια, Βάγιε ντελ Κάουκα της Κολομβίας. Δεξιοπόδαρος χαφ, μπορεί να αγωνιστεί τόσο ως «εξάρι» όσο και ως «οκτάρι», προσφέροντας ένταση, δύναμη και καλή μεταφορά μπάλας από τη μεσαία γραμμή.

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στη σχολή Talentos Gustavo Victoria Deportes στην Τουλούα και στη συνέχεια έπαιξε στην ερασιτεχνική ομάδα Supercampeones, από τα δέκα έως τα δεκαέξι του χρόνια. Το 2019 δοκιμάστηκε στην Independiente Santa Fe, αλλά απορρίφθηκε. Δύο χρόνια αργότερα βρήκε τον δρόμο του στην ομάδα της δεύτερης κατηγορίας, τη Μπογκοτά, από όπου και ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία, που τον έφερε τελικά στη Λεβερκούζεν.

Σήμερα, στα 22 του χρόνια, ο Γκουστάβο Πουέρτα βρίσκεται στο επίκεντρο ενός μεταγραφικού παζαριού που μπορεί να τον φέρει στην Τούμπα.

Ένας παίκτης που κουβαλάει τη νοοτροπία του «μαχητή» και έχει μπροστά του την ευκαιρία να χτίσει καριέρα σε υψηλό επίπεδο, με τον ΠΑΟΚ να παλεύει να τον κάνει δικό του.