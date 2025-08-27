O πρόεδρος του ΠΑΟΚ Ιβάν Σαββίδης μετέβη σήμερα στη Θέρμη και επισκέφτηκε το υπό κατασκευή αθλητικό κέντρο.

Ο Ιβάν Σαββίδης παραμένει στη Θεσσαλονίκη κι ενημερώνεται για όλα τα θέματα του ΠΑΟΚ, αλλά και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Ο πρόεδρος του Δικεφάλου το μεσημέρι, όπως αναφέραμε νωρίτερα, βρέθηκε στο λιμάνι Θεσσαλονίκης κι ενημερώθηκε για τα έργα στην προβλήτα 6. Ο ΠΑΟΚ, βέβαια, παραμένει η προτεραιότητά του κι έτσι διαπίστωσε από κοντά τις εργασίες και στο νέο αθλητικό κέντρο στη Θέρμη.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο ΠΑΟΚ: «Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών για το νέο σπίτι της ομάδας, που άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά σε μια ιδιόκτητη έκταση 150 στρεμμάτων.

Επανέλαβε την επιθυμία του να είναι το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ το πιο σύγχρονο των Βαλκανίων και εφάμιλλο των μεγάλων ευρωπαϊκών ομάδων, εξέφρασε την ικανοποίησή του για τον σχεδιασμό και την πρόοδο των εργασιών και κατέστησε σαφές πόσο αποφασισμένος είναι να ολοκληρώσει όλα τα πρότζεκτ, που αφορούν τις υποδομές και είναι σε εξέλιξη.

Οι εργασίες της πρώτης φάσης στο αθλητικό κέντρο οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους, εντός του χρονοδιαγράμματος. Ήδη έχουν διαμορφωθεί τα επίπεδα, στα οποία θα κατασκευαστούν τα πρώτα επτά από τα συνολικά έντεκα γήπεδα.

Στο πρώτο επίπεδο θα κατασκευαστούν δύο γήπεδα για τις ομάδες Κ17 και Κ19, στο δεύτερο επίπεδο δύο γήπεδα για τον ΠΑΟΚ Β και στο τρίτο επίπεδο, τρία γήπεδα για την πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.Στο μεταξύ, έχει ολοκληρωθεί ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός των κτιριακών εγκαταστάσεων, που θα παρέχουν όλες τις ανέσεις για την προετοιμασία των ομάδων, και ολοκληρώνονται στο επόμενο διάστημα και οι υπόλοιπες μελέτες και άδειες που απαιτούνται για να προχωρήσουμε στο δεύτερο στάδιο.

Σε πλήρη ανάπτυξη, το αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ θα περιλαμβάνει 11 γήπεδα ποδοσφαίρου, καθώς κι ένα κλειστό γήπεδο με αεροϋποστηριζόμενο θόλο, αποδυτήρια για την πρώτη ομάδα, τον ΠΑΟΚ Β και τις ακαδημίες, ξενώνα ημερήσιας φιλοξενίας ποδοσφαιριστών, γυμναστήρια, φυσιοθεραπευτήρια, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, εστιατόρια, αναψυκτήριο, χώρους εργασίας δημοσιογράφων, γραφειακούς χώρους.

Επιπλέον, θα υπάρχει κτίριο υποστηρικτικών λειτουργιών, καθώς και χώροι στάθμευσης και χώροι πρασίνου».