Ο ΠΑΟΚ μπήκε στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την εντός έδρας αναμέτρηση με αντίπαλο την Μπραν. Τι ισχύει για «Ντέλια», Καμαρά και Ντεσπόντοφ.

Ούτε σήμερα μπήκε σε κάποιο κομμάτι της προπόνησης ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, που παραμένει στα «πιτς», όπως και ο Μαντί Καμαρά, ενόψει της εντός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με αντίπαλο την Μπραν για την 5η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Αντίθετα, ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα επανένταξης, μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε, με την συμμετοχή του να παραμένει αμφίβολη.

Πιο αναλυτικά η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ αναφέρει:

«Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Μπραν στο γήπεδο της Τούμπας, σε ένα πολύ κρίσιμο παιχνίδι για την πρόκριση στην επόμενη φάση του UEFA Europa League 2025-26.

Η δουλειά συνεχίζεται στη Νέα Μεσημβρία, με τη βάρος να πέφτει στο τακτικό κομμάτι. Οι παίκτες έδωσαν και μια οικογενειακή μάχη στο φινάλε.

Ο Κιρίλ Ντεσπόντοφ ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα επανένταξης μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε, ενώ ατομικά δούλεψαν στο γήπεδο κι οι Γιάννης Κωνσταντέλιας και Μαντί Καμαρά .

Την Τέταρτη (26.11) ο ΠΑΟΚ θα προπονηθεί στις 17:00, με το πρόγραμμα να είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Νωρίτερα, στις 13:00 θα διεξαχθεί η συνέντευξη Τύπου του Δικεφάλου. Τον Ράζβαν Λουτσέσκου θα πλαισιώσει ο Γιάννης Μιχαηλίδης .

Οι Νορβηγοί θα δώσουν τη δική τους συνέντευξη Τύπου στις 18:15 και θα προπονηθούν στις 19:00 στο γήπεδο της Τούμπας».