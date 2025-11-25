H δυσκολία των ρωσικών ομάδων να προσεγγίσουν ξένους ποδοσφαιριστές, διατηρεί το όνομα του Φεντόρ Τσάλοφ στο προσκήνιο για την ΤΣΣΚΑ Μόσχας.

Από το πρωί της Τρίτης (25/11) υπάρχουν ουκ ολίγα δημοσιεύματα στον ρωσικό Τύπο γύρω από το ενδεχόμενο επιστροφής του Φέντορ Τσάλοφ στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ομάδα από την οποία τον απέκτησε ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι του 2024.

Στα ΜΜΕ φιλοξενούνται νέες δηλώσεις από τον Γενικό Διευθυντή της ΤΣΣΚΑ Μόσχας, Ρόμαν Μπαμπάεφ, ο οποίος μιλώντας στο «Sport-Express», άφησε σαφώς να εννοηθεί πως η πόρτα για την επιστροφή του Ρώσου επιθετικού στην ομάδα της ρωσικής πρωτεύουσας παραμένει ορθάνοιχτη.

«Δεν είναι σωστό να σχολιάζω ονόματα. Ο “Φέντια” όμως θα μπορούσε να αποτελεί μια επιλογή που μας ενδιαφέρει, αλλά η λίστα είναι πραγματικά εκτενής. Έχουμε αρκετά ονόματα υπό παρακολούθηση.

Ο Τσάλοφ είναι μια διαφορετική περίπτωση; Όχι περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον επιθετικό. Με τις δυσκολίες που υπάρχουν στο να φέρεις ξένους, οφείλουμε να εξετάζουμε όλες τις κατευθύνσεις — ακόμη κι επιλογές που σε κάποιους φαίνονται αντισυμβατικές», υποστήριξε ο Ρόμαν Μπαμπάεφ.

Η περίπτωση του Τσάλοφ εξετάζεται από τους Μοσχοβίτες, ωστόσο δεν υπάρχει κάτι επίσημο, ούτε ο ΠΑΟΚ έχει μπει στη διαδικασία παραχώρησής του από την στιγμή που δεν έχει καταλήξει στην απόκτηση κάποιου επιθετικού, που είναι βασικός μεταγραφικός στόχος για τον ερχόμενο Ιανουάριο.

Οι ρωσικές ομάδες έχουν ανοικτή μεταγραφική αγορά και μετά το τέλος Ιανουαρίου, οπότε τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί το προσεχές διάστημα.