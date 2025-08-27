Ντάντας: «Στον ΠΑΟΚ έχω υπέροχες αναμνήσεις»

Ο Τιάγκο Ντάντας επιστρέφει στην Τούμπα με τη Ριέκα, ως αντίπαλος του ΠΑΟΚ.

Ένας παλιός γνώριμος επέστρεψε στην Τούμπα.

Ο Πορτογάλος μέσος Τιάγκο Ντάντας, ο οποίος αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ τη σεζόν 2022-23 εκπροσώπησε τους παίκτες της Ριέκα στη συνέντευξη Τύπου για τη ρεβάνς στο πλαίσιο των playoffs του Europa League και δήλωσε χαρούμενος που γύρισε στη Θεσσαλονίκη.

Αναλυτικά όσα είπε: «Νιώθω καλά που επιστρέφω στην Τούμπα. Έχω υπέροχες αναμνήσεις από εδώ και πραγματικά χαίρομαι.

Υπάρχουν αρκετές διαφορές από τον ΠΑΟΚ που έπαιζα εγώ έχουν αλλάξει τουλάχιστον έξι παίκτες. Ο προπονητής βέβαια είναι ίδιος. Είπα στους συμπαίκτες μου για την υπέροχη ατμόσφαιρα ανυπομονώ να ξεκινήσουμε το παιχνίδι.

Περιμένω ένα σκληρό παιχνίδι. Είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο, έχουμε μεγάλη αυτοπεποίθηση, λόγω του πρώτου ματς και θέλουμε να το επαναλάβουμε».