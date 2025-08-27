Ο Ρουί Βιτόρια περιμένει από την ομάδα του ένα παιχνίδι αντάξιο της ποιότητας και της εμπειρίας του Παναθηναϊκού ενώ ξεκαθάρισε πως το σύνολό του θα κάνει τα πάντα για την πρόκριση στην επόμενη φάση. Αποστολή: Νίκος Αθανασίου.

Αναλυτικά όσα είπε ο Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της ρεβάνς του 2-1 του ΟΑΚΑ, κόντρα στην Σαμσουνσπόρ:

Για τον Καλάμπρια και τα σενάρια για το μέλλον του Ιωαννίδη:

Εμείς οι προπονητές προτιμάμε να έχουμε ένα γκρουπ έτοιμο και να μην υπάρχουν προσθαφαιρέσεις κατά την διάρκεια των αγώνων. Πρέπει να το αποδεχθούμε και είναι φυσιολογικό, όπως είναι η μεταγραφική περίοδος στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Όλοι οι παίκτες που είναι εδώ, βρίσκονται στο 100%, απόλυτα συγκεντρωμένοι κι εγώ θα αποφασίσω σήμερα ποιοι ποδοσφαιριστές ταιριάζουν για το πλάνο μας αύριο, ώστε να πάρουμε την πρόκριση για την επόμενη φάση.

Για το αυριανό παιχνίδι και τα ματς που θα φέρει το Europa σε σχέση με το Conference League:

Θέλουμε να παίξουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Τώρα είναι το Europa και εκεί θέλουμε να παίξουμε. Έχουμε φιλοδοξία. Θέλουμε να χτίσουμε νοοτροπία πρωταθλητή στο σύλλογο κι αυτό θα χτιστεί καλύτερα κόντρα σε πιο ανταγωνιστικούς αντιπάλους. Θα κάνουμε τα πάντα για το Europa League, γνωρίζοντας πως έχουμε απέναντί μας ένα πολύ δυνατό αντίπαλο αλλά θα κάνουμε όσα πρέπει για να περάσουμε εμείς.

Για το πώς θα διαχειριστεί το αυριανό ματς κι αν θεωρεί σημαντικό το πρώτο τέταρτο του αγώνα:

Πάντα θέλουμε να κυριαρχούμε στα παιχνίδια μας. Από την άλλη δεν παίζουμε μόνοι μας, ο αντίπαλος έχει τα δικά του όπλα. Σε κάποιες περιπτώσεις θα χρειαστεί να αμυνθούμε. Πρέπει να είμαστε εντάξει με αυτό. Να είμαστε συμπαγείς και να πάρουμε την μπάλα γρήγορα πίσω. Να έχουμε έλεγχο. Έχουμε μια ταυτότητα στα ευρωπαϊκά ματς, έχουμε δείξει τι θέλουμε. Να δείξουμε πως βελτιωνόμαστε. Θέλουμε την μπάλα στα πόδια μας και όταν αυτό δεν γίνεται να την παίρνουμε γρήγορα και να έχουμε φυσιολογικές αντιδράσεις.

Η ομάδα μας έχει πολλούς παίκτες έμπειρους. Δεν νομίζω πως το πρώτο διάστημα του αγώνα θα τους επηρεάσει. Θέλω να πω ευχαριστώ στον δικό μας κόσμο που κάνουν ότι μπορούν για να είναι δίπλα μας. Μπράβο και στους οπαδούς που γεμίζουν τα γήπεδα. Είναι χαρά για τους παίκτες να παίζουν μπροστά σε τόσο κόσμο. Αύριο περιμένω μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα και σίγουρα ο αντίπαλος θα προσπαθήσει να εκμεταλλευθεί τα πρώτα λεπτά. Εμείς, όμως, έχουμε την εμπειρία να αντιδράσουμε σωστά και να βγάλουν το πλάνο μας.

Μπακασέτας: Το ποδόσφαιρο ενώνει, θέλω να σκοράρω ξανά στη Τουρκία

Για την επιστροφή του στη Τουρκία και την υποδοχή στο πρόσωπό του:

Πάντα είναι ωραίο να επιστρέφεις σε μέρη που σε γνωρίζουν. Πέρασα 4.5 πολύ όμορφα χρόνια εδώ. Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος που θα παίξει απέναντι εδώ. Ξέρουμε πως στην Τουρκία ο κόσμος δίνει βροντερό παρών, είναι σημαντικό ματς για αυτούς. Το ζουν έντονα το παιχνίδι. Εμείς θεωρώ πως είμαστε έτοιμοι για αυτό το παιχνίδι, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αναλύσαμε τα πάντα και θα είναι ένα όμορφο ματς. Είμαστε εδώ για να περάσουμε και να παίξουμε στο Europa League.

Για το τον τρόπο που πρέπει να παίξει ο Παναθηναϊκός:

Θεωρώ ότι σαν παίκτης δεν έχεις την απόλυτη γνώμη όσον αφορά αυτή την ερώτηση. Ο υπεύθυνος για την στρατηγική είναι ο προπονητής. Έχουμε μιλήσει και ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Σίγουρα έχουμε ένα μικρό πλεονέκτημα αλλά χωρίς συγκέντρωση τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Πρέπει όλοι να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο πλάνο που έχουμε θέσει για να πετύχουμε τον στόχο μας.

Για τα δύο γκολ στο πρώτο ματς και το θέμα του σκοραρίσματος:

Αν κάτι θα μπορούσαμε να συζητήσουμε είναι η αποτελεσματικότητα. Σε κάθε ματς είχαμε ευκαιρίες. Δεν είχαμε πρόβλημα. Σε όλα τα επίσημα ματς, ίσως με εξαίρεση την Σαχτάρ εκτός, κάναμε πολλές ευκαιρίες. Έλειψε η αποτελεσματικότητα. Το δουλεύαμε, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Ήρθε στο πρώτο παιχνίδι. Αύριο θα είναι ένα ματς που θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και θέλουμε να έχουμε την ίδια αποτελεσματικότητα με το πρώτο ματς.

Για τον εαυτό του και την Σαμσουνσπόρ:

Ελπίζω αύριο να σκοράρω. Είχα φτάσει πολύ κοντά στα προηγούμενα παιχνίδια. Το αναζητώ και θέλω πολύ να σκοράρω εδώ στην Τουρκία, όπου έχω βάλει κάποια ωραία γκολ. Δεν θα αργήσει να έρθει. Πάντα όλες οι ομάδες κι εδώ στη Τουρκία είναι πιο δυνατές στην έδρα τους. Δεν ξέρω πως θα παίξουν αύριο αλλά ίσως να πάρουν ρίσκα από την αρχή. Πρέπει να παίξουμε έξυπνα. Έχουν μια καυτή έδρα αλλά είμαστε μια έμπειρη ομάδα που μπορεί να διαχειριστεί κάθε κατάσταση.

Για τις δηλώσεις του προέδρου της Σαμοσυνσπόρ που θέλησε να δώσει πολιτική διάσταση:

Δεν χρειάζεται να βλέπουμε αυτά τα πράγματα. Όσο ήμουν εδώ, στα 4.5 χρόνια, με την συμπεριφορά μου και τις κινήσεις μου, ποτέ δεν δίχασα. Το ποδόσφαιρο ενώνει. Όλα τα χρόνια στην Τουρκία, ο κόσμος με αγκάλιασε και εγώ αποδέχθηκα τους ανθρώπους όπως είναι και ας έχουμε διαφορετικές θρησκείες και ιδεολογίες. Τα λόγια, τα πανό, δεν έχουν σχέση με τον αγωνιστικό χώρο. Κάναμε κάτι που αγαπάμε. Αυτές οι δύο χώρες δεν έχουν να χωρίσουν πράγματα αλλά να έρθουν πιο κοντά. Κανείς παίκτης, Έλληνας ή Τούρκος, δεν βάζει το μίσος στο ποδόσφαιρο. Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός στο χορτάρι. Το ποδόσφαιρο είναι για ενώνει τον κόσμο. Ανεξάρτητα χώρας, κουλτούρας, θρησκείας.