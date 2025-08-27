Μανέ: «Κανένα πρόβλημα με τα ιατρικά μου, το θέμα ήταν οικονομικό»
Το ρεπορτάζ είναι ξεκάθαρο και ήδη κατεγεγραμμένο σε σχέση με τον Μανέ. Πλην όμως ο ίδιος ο παίκτης επέλεξε να μιλήσει σε Μέσο της πατρίδας του για να δώσει τη δική του διάσταση επί των γεγονότων. Ο διεθνής Αφρικανός μεσοεπιθετικός μιλώντας στη σελίδα Gamfoot τόνισε:
Για τα ιατρικά του: Δεν υπήρχε τίποτα αρνητικό ή κάποιο πρόβλημα με τα ιατρικά μου ή κάποιος τραυματισμός.
Για το τι έγινε: Έφτασα στην Ελλάδα στη 1 το μεσημέρι και πήγα στο νοσοκομείο για ιατρικά. Ήμουν εκεί έως τις 8 το βράδθυ και ήμουν κουρασμένος διότι προερχόμουν από παιχνίδι στη Σουηδία. Μετά ο Ολυμπιακός μου είπε να υπογράψω και εγώ τους είπα ότι χρειάζομαι τον δικηγόρο μου και ότι θα υπέγραφα την επόμενη μέρα.
Ο μισθός ήταν διαφορετικός από αυτά που είχαμε συμφωνήσει. Μου είπαν ότι πληρώνομαι κάθε 3 μήνες. Για παράδειγμα τον Γενάρη, τον Φλεβάρη και τον Μάρτιο θα τους έπαιρνα στο τέλος του Μαρτίου. Σε αυτό το διάστημα θα έπαιρνα μόνο 1.000 ευρώ έως το διάστημα αυτό των τριών μηνών. Και αυτός ο μισθός δεν ήταν ικανοποιητικός.
Τους είπα ότι δεν μπορώ να υπογράψω κάτι τέτοιο. Την άλλη μέρα μου είπαν να υπογράψω. Όμως τους είπα ότι το συμβόλαιο αυτό δεν ήταν εκείνο που είχαμε συμφωνήσει. Αγόρασα το εισιτήριό μου και επέστρεψα στη Σουηδία. Δεν ήταν τίποτα λάθος με τα ιατρικά μου.
