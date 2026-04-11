Ο Ολυμπιακός είναι στο -5 από την κορυφή όσο αφορά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος και το Gazzetta βάζει στο... μικροσκόπιο την προσφορά σε αυτό των φετινών μεταγραφικών κινήσεων!

Η καταγραφή των μεταγραφών σε μία ομάδα πάντα έχει το ενδιαφέρον της. Και πόσο μάλλον όταν μιλάμε για μία πολύ μεγάλη ελληνική ομάδα, τον Ολυμπιακό.

Εφόσον πάμε σε μία τέτοια προσέγγιση έχουμε 9 περιπτώσεις παικτών. Αυτές θα τις χωρίσουμε σε 3 κατηγορίες. Αυτών που έφυγαν πριν τελειώσει η χρονιά, εκείνων που συνέχισαν και των παικτών που ήρθαν τον Γενάρη.

Αυτοί που αποχώρησαν νωρίς από την ομάδα

Σε αυτό το group παικτών βρίσκουμε τους Μάνσα, Στρεφέτσα και Καμπελά. Αγωνιστικά εδώ κυρίως οι απογοητεύσεις είναι των Καμπελά και Στρεφέτσα. Ο πρώτος ήρθε με πολύ μεγάλες περγαμηνές και καριέρα πίσω του και ο 2ος αποκτήθηκε με ένα ιδιαίτερα μεγάλο ποσό.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ Γκαμπριέλ Στρεφέτσα κάπως πήγε να κάνει λίγο την διαφορά στο Champions League αλλά η γενική του εικόνα δεν ήταν καθόλου καλή και παραχωρήθηκε δανεικός στην Πάρμα. Καθόλου καλά δεν πήγε και ο Καμπελά που δεν κατάφερε ποτέ να μπει στο πνεύμα της ομάδας και με βάση το αγωνιστικό του background στον πειραϊκό σύλλογο περίμεναν πολλά περισσότερα. Δόθηκε δανεικός στη Ναντ έχοντας πρακτικά κλείσει εκεί από τον Δεκέμβριο.

Ο νεαρός Μάνσα αρχικά παρουσίασε ορισμένα καλά δείγματα του ταλέντου του ωστόσο στιγμές του όπως η αποβολή του με τον Άρη και η γενική του εικόνα έδειξαν ότι έχει ακόμα δρόμο για να μπορεί να σταθεί σε τέτοιο επίπεδο έστω ως 3ος ή 4ος στόπερ. Δόθηκε στην ομάδα της Ρίο Άβε (και αυτός μεσούσης της σεζόν).

Οι επιδόσεις των τριών αυτών παικτών στο Πρωτάθλημα

Στρεφέτσα: 1 γκολ και 1 ασίστ σε 13 αγώνες και 669 λεπτά

Καμπελά: 1 ασίστ σε 7 αγώνες και 303 λεπτά

Μάνσα: 4 αγώνες και 359 λεπτά χωρίς γκολ ή ασίστ

Αυτοί που συνέχισαν

Οι εναπομείναντες του ρόστερ από τις μεταγραφές του Ολυμπιακού ήταν οι εξής παίκτες: Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε και Ταρέμι. Εξ αυτών των παικτών ο Ιρανός με διαφορά προσέφερε τα περισσότερα. Ο Ταρέμι είναι και η κορυφαία φετινή μεταγραφή αλλά το τελευταίο γκολ του στο Πρωτάθλημα ήταν στις 4 Φλεβάρη με τον Αστέρα.

Ο Ιρανός διεθνής είχε την δυνατότητα να βάλει γκολ από την άσπρη βούλα στις 14 Μαρτίου κόντρα στον ΟΦΗ αλλά τότε έκανε την εξαιρετική κίνηση να αφήσει την εκτέλεση στον Χρήστο Μουζακίτη, που τον ευχαρίστησε θερμά στην συνέχεια. Τα τελευταία του χρονικά γκολ στο Πρωτάθλημα ήταν με την ΑΕΚ την 1η Φλεβάρη και με τον Αστέρα στις 4 Φλεβάρη. Στους Πειραιώτες έχει φέτος 10 γκολ σε 20 αγώνες στην ελληνική Λίγκα αλλά και 3 ασίστ. Συνολικά έχει 16 γκολ σε 35 αγώνες αλλά και 6 ασίστ φορώντας τα ερυθρόλευκα.

Σε 2ο επίπεδο υπάρχει ο Ποντένσε. Ο χειρότερος Ποντένσε που έχουμε δει με τα χρώματα του Ολυμπιακού και που έχει καιρό τώρα ένα παρατεταμένο ντεφορμάρισμα. Ο Πορτογάλος είχε και θέματα ετοιμότητας και τραυματισμού αλλά ανεξαρτήτως αυτού του στοιχείου η εικόνα του φέτος είναι πολύ κακή με αποκορύφωμα τον αγώνα με την ΑΕΚ, όπου και αποδοκιμάστηκε στην αλλαγή του. Ο Ποντένσε πάντως έκλεισε την κανονική περίοδο ως πρώτος σε αριθμό ασίστ στον Ολυμπιακό με 5 τον αριθμό και παραμένει πρώτος και μετά την πρεμιέρα των Play Offs.

Περνώντας στους Σιπιόνι και Νασιμέντο δεν κατάφεραν ποτέ να καθιερωθούν ως βασικοί. Ίσως ως προς αυτό το πεδίο να δοκιμάστηκε λίγο παραπάνω ο Πορτογάλος που έπαιξε και δεκάρι και εξτρέμ. Δεν μπόρεσαν να βοηθήσουν σε μεγάλο βαθμό πάντως.

Οι επιδόσεις των τεσσάρων αυτών παικτών στο Πρωτάθλημα

Ταρέμι: 10 γκολ και 3 ασίστ σε 20 αγώνες και 1236 λεπτά

Ποντένσε: 2 γκολ και 5 ασίστ σε 18 αγώνες

Νασιμέντο: 1 γκολ και 2 ασίστ σε 19 αγώνες και 1058 λεπτά

Σιπιόνι: 15 αγώνες και 718 λεπτά χωρίς γκολ ή ασίστ

Εκείνοι που ήρθαν τον Γενάρη

Κλείνουμε το σχετικό report με τους 2 Βραζιλιάνους που ήρθαν τον χειμώνα. Οι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον προήλθαν από τη Ρίο Άβε και ο 2ος δείχνει το τελευταίο διάστημα να κάνει πιο πολύ κλικ στο τεχνικό επιτελείο. Δεν γίνεται να αξιολογηθούν σωστά με τα υπάρχοντα δεδομένα, δηλαδή με το πόσο έχουν παίξει. Υπάρχει και η δυσκολία με τον αριθμό των ξένων καθώς από τους 7 πρέπει να κόβονται 2 ως προς την ελληνική Λίγκα. Κλείνοντας να αναφέρουμε ότι έχετε την δυνατότητα να ψηφίσετε και στο poll.

Οι επιδόσεις των δύο αυτών παικτών στο Πρωτάθλημα

Αντρέ Λουίζ: 5 αγώνες και 323 λεπτά χωρίς γκολ ή ασίστ (και έχοντας το κερδισμένο πέναλτι στο 1-1 με την ΑΕΚ)

Κλέϊτον: 6 αγώνες και 152 λεπτά χωρίς γκολ ή ασίστ

Loading...