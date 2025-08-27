Ολυμπιακός: Ο αγιασμός της ομάδας παρουσία Μαρινάκη που τα είπε με Μεντιλίμπαρ και θα βρεθεί στην κλήρωση του Champions League
Ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός έδωσε το παρών στο προπονητήριο του Ρέντη για τον αγιασμό της ομάδας και είχε τη δυνατότητα να τα πει και επί των μεταγραφικών με τον Μεντιλίμπαρ.
Παρουσία του προέδρου του Ολυμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, τελέστηκε ο ετήσιος αγιασμός του Ολυμπιακού, στο αθλητικό Κέντρο της ομάδας. Ο κ. Μαρινάκης είχε την ευκαιρία να μιλήσει προς τους παίκτες του συλλόγου ενόψει της νέας χρονιάς και ενώ τα είπε και με τον κόουτς Μεντιλίμπαρ και για μεταγραφικά ζητήματα. Εκτός των άλλων αναμένεται να παραστεί την Πέμπτη στην κλήρωση των Πειραιωτών για τη League Phase του Champions League.
@Photo credits: Η φωτογραφία είναι από το επίσημο Instagram του Ολυμπιακού
