Ο πρόεδρος της Στρόνγκεστ, Ντάνιελ Τεράσας ανέφερε σε συνέντευξη Τύπου το ποσό που πλήρωσε ο Παναιτωλικός για να κάνει δικό του τον Τζέισον Τσούρα.

Ο Τζέισον Τσούρα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την Στρόνγκεστ της Βολιβίας και ο πρόεδρος του κλαμπ ανέλυσε σε συνέντευξη Τύπου τις οικονομικές πτυχές της συμφωνίας της ομάδας του με τον Παναιτωλικό.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε, οι Αγρινιώτες θα πληρώσουν ένα ποσό γύρω στις 100 χιλ. ευρώ για να τον αποκτήσουν. Η καταβολή των χρημάτων θα γίνει σε δύο δόσεις. Η πρώτη θα καταβληθεί αφότου ο 23χρονος Βολιβιανός επιθετικός μέσος περάσει τα ιατρικά και η δεύτερη τον Φλεβάρη του 2026.

Ένα ποσοστό κοντά στο 30% από τα χρήματα αυτά θα πάει στην ομάδα από την οποία εκείνος ξεκίνησε το ποδόσφαιρο, την Ταχουίτσι ενώ υπενθυμίζουμε πως ο παίκτης χάρισε και χρήματα που του οφείλονταν από την Στρόνγκεστ.

Ο Τσούρα ευχαρίστησε τον πρόεδρο του κλαμπ που του επέτρεψε να ολοκληρώσει την μεταγραφή του στον Παναιτωλικό ενώ εξέφρασε και την λύπη του για την δύσκολη οικονομική κατάσταση που βιώνει η ομάδα.

Με την έκδοση της βίζας του, εντός ημερών, ο Βολιβιανός θα μεταβεί στην χώρα μας για να υπογράψει και να ανακοινωθεί.