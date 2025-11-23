Superleague, η βαθμολογία: Στο -2 από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ, στο -3 η ΑΕΚ, στο -10 ο Παναθηναϊκός!
Τα αποτελέσματα (11η αγωνιστική)
Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
ΑΕΚ – Αρης 1-0
Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)
ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)
Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)
1. Ολυμπιακός 28
2. ΠΑΟΚ 26
3. ΑΕΚ 25
4. Βόλος 18
-------------------------------------
5. Λεβαδειακός 18
6.Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 13
8. Κηφισιά 12
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. Αστέρας AKTOR 8
12.ΑΕΛ Novibet 7
13. ΟΦΗ 6
14. Πανσερραϊκός 5
*Οι Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός, AEΛ Novibet έχουν ματς λιγότερο.
** Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.
H επόμενη αγωνιστική (12η)
Σάββατο 29 Νοεμβρίου
ΟΦΗ – Βόλος (5.30μμ)
Αρης – ΑΕΛ Νovibet (7.30μμ)
Κηφισιά – Πανσερραϊκός (7.30μμ)
Κυριακή 30 Νοεμβρίου
Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)
Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)
Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (7μμ)
Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:
Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:
-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).
-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.
