Superleague, η βαθμολογία: Στο -2 από τον Ολυμπιακό ο ΠΑΟΚ, στο -3 η ΑΕΚ, στο -10 ο Παναθηναϊκός!

Η 11η αγωνιστική κύλησε χωρίς απώλειες για τις ομάδες του Big4 κι έτσι δεν άλλαξαν και οι μεταξύ τους αποστάσεις στον βαθμολογικό πίνακα.

Τα αποτελέσματα (11η αγωνιστική)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Αρης 1-0

Δευτέρα 24 Νοεμβρίου

Βόλος – Λεβαδειακός (6μμ)

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ (8μμ)

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Βόλος 18

-------------------------------------

5. Λεβαδειακός 18

6.Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. Αστέρας AKTOR 8

12.ΑΕΛ Novibet 7

13. ΟΦΗ 6

14. Πανσερραϊκός 5

*Οι Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός, AEΛ Novibet έχουν ματς λιγότερο.

** Ο ΟΦΗ έχει δύο ματς λιγότερα.

H επόμενη αγωνιστική (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου

ΟΦΗ – Βόλος (5.30μμ)

Αρης – ΑΕΛ Νovibet (7.30μμ)

Κηφισιά – Πανσερραϊκός (7.30μμ)

Κυριακή 30 Νοεμβρίου

Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (5μμ)

Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (5μμ)

Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (7μμ)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (9μμ)



Σύμφωνα με τον Κανονισμό Αγώνων Ποδοσφαίρου (ΚΑΠ) της ΕΠΟ (άρθρο 20) τα κριτήρια ισοβαθμίας είναι τα εξής:

Σε περίπτωση που προκύπτει ισοβαθμία ομάδων για τις θέσεις της παρ. 4 του άρθρου 20 του ΚΑΠ, τότε για τις ομάδες που ισοβαθμούν συντάσσεται νέος, βοηθητικός, πίνακας με τα ακόλουθα, κατά σειρά, κριτήρια:

-το σύνολο των βαθμών που συγκέντρωσε η καθεμιά στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων ομάδων στους μεταξύ τους αγώνες (μόνο στην περίπτωση διπλών αγώνων).

-τη διαφορά τερμάτων στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-την καλύτερη επίθεση στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Η καλύτερη επίθεση στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

-Οι περισσότερες νίκες στους εκτός έδρας αγώνες στο σύνολο των αγώνων του πρωταθλήματος που έχει η κάθε ομάδα μεταξύ των εκ νέου ισοβαθμούντων.

