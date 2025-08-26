Ένα συγκεκριμένο περιστατικό ώθησε τον αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά στο να βάλει στο report του τον αγώνα του Παναιτωλικού με αντίπαλο τον Ατρόμητο.

Από το Gazzetta είχατε διαβάσει όλα όσα έπρεπε να ξέρετε από το σεμινάριο του Λανούα προς τα media. Πρόκειται για μία νέα κατάσταση ως προς την Ελλάδα που αφορά στη συνεργασία διαιτητή - αρχηγών. Έτσι το ορίζει η UEFA. Ο κανονισμός αυτός εφαρμόζεται από την UEFA εδώ και 2 χρόνια και τώρα σειρά παίρνει και η Ελλάδα, όπως ξεκαθάρισε ο Στεφάν Λανουά στο σεμινάριο προς τα ΜΜΕ, όπου ήταν παρών το Gazzetta.

Οι διαιτητές θα εξηγούν στους αρχηγούς και μόνο σε αυτούς την εξήγηση για σημαντικά περιστατικά και αποφάσεις στον αγώνα. Μόνο ο αρχηγός θα μιλά στον διαιτητή στη διάρκεια αυτών των διευκρινίσεων και θα το κάνει με σεβάσμιο τρόπο. Ο αρχηγός θα έχει την ευθύνη των συμπαικτών του και σε μία διαδικασία σεβασμού προς αυτόν και όχι να τον περικυκλώνουν για παράπονα.

Επίσης αναφορικά με τη σχέση αρχηγών - διαιτητή. Θα υπάρχει κουβέντα πριν τον αγώνα μεταξύ των αρχηγών και του ρέφερι. Οποιεσδήπτε υπενθυμίσεις - ειδικά οι απαραίτητες - θα γίνονται στην διαδικασία της ρίψης του νομίσματος. Θα υπάρχουν χειραψίες και με τους 2 προπονητές πριν τη σέντρα. Στη διάρκεια του αγώνα ο διαιτητής θα καλεί τους αρχηγούς για να τους εξηγεί τις αποφάσεις μετά από την παρέμβαση του VAR οπου αυτές χρειάζονται.

Στο θέμα μας τώρα. Το παιχνίδι του Παναιτωλικού με τον Ατρόμητο αποτέλεσε μία ιδανική αρχή πάνω σε αυτό το σκέλος (συνεργασίας αρχηγών - διαιτητή). Ειδικότερα ο Γάλλος ανέφερε: «Εδώ έχουμε ένα καλό παράδειγμα ότι κάποιες φορές χρειάζεται χρόνος για να αναλύσουμε μία περίπτωση οφσάιντ ακόμα και εάν είναι πολύ πιο γρήγορο με τη χρήση του ημιαυτόματου οφσάιντ. Θα θέλαμε να επισημάνουμε τη συνεργασία του διαιτητή με τους αρχηγούς που περιμένουμε κατά τη διάρκεια της χρονιάς εξηγώντας ξεκάθαρα την ανάλυση του VAR, που εξελίσσεται καθώς και στους προπονητές από τον 4ο».