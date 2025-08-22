Stoiximan Super League 1: Το κλίμα έχει εισπράξει ο Λανουά από τις ομάδες για το επίπεδο της διαιτησίας
Ρωτήθηκε ο Στεφάν Λανουά και όχι σε μία περίπτωση για τη στάση των ομάδων ως προς τη διαιτησία και τους Έλληνες διαιτητές και τις όποιες δυσκολίες σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Ο Γάλλος τόνισε πως πρέπει να αποδεχθούν τις συνθήκες και την πίεση και πως είναι στην Ελλάδα για το ποδόσφαιρο και τη βελτίωσή του.
Οι απαντήσεις δίνονται και προς τις ομάδες όταν χρειαστεί αλλά κυρίως στο κανάλι του Youtube και δεν μπορεί να αξιολογηθεί στο 100 τις 100 το επίπεδο εμπιστοσύνης των ομάδων. Ο ίδιος δε δεν διαβάζει όλες τις ανακοινώσεις ή όλες τις διαρροές σε μία λογική πως είναι στην Ελλάδα για την εξέλιξη της διαιτησίας και ότι θα μπει σε διαδικασία να απαντήσει εφόσον μία ομάδα αποτανθεί σε αυτόν. Ανέφερε πως οι Έλληνες διαιτητές δουλεύουν σκληρά και ότι το κλίμα που έχει εισπράξει από τις πιο πολλές ομάδες είναι ότι έχει ανέβει το επίπεδο της διαιτησίας.
Στάθηκε και στη ζήτηση που υπάρχει για Έλληνες διαιτητές και ότι έχει την αξία του ακόμα και το ότι καλούνται να σφυρίξουν φιλικά επί γερμανικού εδάφους. Επιπλέον ως προς την παρουσία του ως παρατηρητής διαιτησίας ξεκαθάρισε ότι θέλει να αφουγκράζεται την ατμόσφαιρα του γηπέδου και να βλέπει από κοντά το πως πηγαίνει ένας διαιτητής. Όσο για τους νέους διαιτητές τοποθετούνται στα παιχνίδια τους παρατηρητές διαιτητές που είναι μέντορές τους.
