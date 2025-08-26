Ολυμπιακός: Ανακοίνωσε τη διάθεση ελάχιστων επιπλέον εισιτηρίων διαρκείας
Η ομάδα του Ολυμπιακού ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας ότι ύστερα από το sold out των εισιτηρίων διαρκείας που ανακοινώθηκε στις αρχές Μάιου, θα κυκλοφορήσουν ελάχιστα εισιτήρια διαρκείας, σε διάφορες Θύρες, την Τετάρτη 27/8 και ώρα 13:00, που προέκυψαν από τις αναγκες της UEFA για το Champions League.
Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται η αγορά της κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού ανά εισιτήριο διαρκείας, όπου μπορεί να την προμηθεύεται όποιος επιθυμεί από το www.olympiacossfp.gr.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.