Η ΠΑΕ Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσημα τη διάθεση επιπλέον εισιτηρίων διαρκείας για την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

Η ομάδα του Ολυμπιακού ενημέρωσε τους φίλους της ομάδας ότι ύστερα από το sold out των εισιτηρίων διαρκείας που ανακοινώθηκε στις αρχές Μάιου, θα κυκλοφορήσουν ελάχιστα εισιτήρια διαρκείας, σε διάφορες Θύρες, την Τετάρτη 27/8 και ώρα 13:00, που προέκυψαν από τις αναγκες της UEFA για το Champions League.

Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται η αγορά της κάρτα μέλους του Ερασιτέχνη Ολυμπιακού ανά εισιτήριο διαρκείας, όπου μπορεί να την προμηθεύεται όποιος επιθυμεί από το www.olympiacossfp.gr.

