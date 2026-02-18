Ένα μπρελόκ με το σήμα της Λεβερκούζεν τράβηξε τα βλέμματα των ρεπόρτερ της Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Με την Μπάγερ Λεβερκούζεν να έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα μέσα σε έναν μήνα προκειμένου να αντιμετωπίσει, αυτή τη φορά για τα νοκ άουτ του Champions League, τον Ολυμπιακό, οι περιπτεράδες και οι ψιλικατζήδες της Αθήνας και του Πειραιά φαίνεται πως έλαβαν τα κατάλληλα μέσα, προκειμένου να προσελκύσουν και πελατεία από τους ανάλογους επισκέπτες!

Σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε από τη σελίδα των δημοσιογράφων της Bild που απασχολούνται με το ρεπορτάζ της Werkself, διακρίνονται ανάμεσα σε κομπολόγια, κρακεράκια και διάφορα τουριστικά μπιχλιμπίδια, μπρελόκ με το σήμα της ομάδας του Κάσπερ Χιούλμαντ, κάτι που μάλλον έπιασε εξαπίνης τους Γερμανούς! Όταν διαθέτεις επιχειρηματικό δαιμόνιο, έτσι είναι...