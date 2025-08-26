Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League: Με Τσιμεντερίδη το Ολυμπιακός - Βόλος
Τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League γνωστοποίησε η ΚΕΔ.
Στον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό, ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο Πανσερραϊκός – ΟΦΗ θα βρεθεί ο Μιχαήλ Ματσούκας. Την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναιτωλικό θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης, την ώρα που στο ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά χρέη πρώτου διαιτητή θα έχει ο Παναγιώτης Κουκούλας.
Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα Aktor, το οποίο θα διεξαχθεί στην «OPAP Arena», με τον Αναστάσιο Παπαπέτρου να αναλαμβάνει τη διαιτησία. Στην Τούμπα, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης θα είναι ο ρέφερι του αγώνα ΠΑΟΚ – Ατρόμητος.
Τέλος, στο ματς του Παναθηναϊκού απέναντι στον Λεβαδειακό, διαιτητής θα είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.
Αναλυτικά οι διαιτητές:
- Βόλος - Ολυμπιακός: Τσιμεντερίδης Σταύρος
- Πανσερραϊκός - ΟΦΗ: Ματσούκας Μιχαήλ
- Άρης - Παναιτωλικός: Βεργέτης Χρήστος
- ΑΕΛ Novibet - Κηφιισά: Κουκούλας Παναγιώτης
- ΑΕΚ - Αστέρας Aktor: Παπαπέτρου Αναστάσιος
- ΠΑΟΚ - Ατρόμητος: Κατσικογιάννης Αλέξανδρος
- Παναθηναϊκός - Λεβαδειακός: Παπαδόπουλος Ιωάννης
