Οι διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Super League: Με Τσιμεντερίδη το Ολυμπιακός - Βόλος

Δείτε τα ονόματα των διαιτητών που ορίστηκαν από την Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας για τη 2η αγωνιστική της Stoiximan Super Legue.

Τους διαιτητές της 2ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League γνωστοποίησε η ΚΕΔ.

Στον αγώνα του Βόλου με τον Ολυμπιακό, ορίστηκε ο Σταύρος Τσιμεντερίδης, ενώ στο Πανσερραϊκός – ΟΦΗ θα βρεθεί ο Μιχαήλ Ματσούκας. Την αναμέτρηση του Άρη με τον Παναιτωλικό θα διευθύνει ο Χρήστος Βεργέτης, την ώρα που στο ΑΕΛ Novibet – Κηφισιά χρέη πρώτου διαιτητή θα έχει ο Παναγιώτης Κουκούλας.

Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνει το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Αστέρα Aktor, το οποίο θα διεξαχθεί στην «OPAP Arena», με τον Αναστάσιο Παπαπέτρου να αναλαμβάνει τη διαιτησία. Στην Τούμπα, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης θα είναι ο ρέφερι του αγώνα ΠΑΟΚ – Ατρόμητος.

Τέλος, στο ματς του Παναθηναϊκού απέναντι στον Λεβαδειακό, διαιτητής θα είναι ο Ιωάννης Παπαδόπουλος.

Αναλυτικά οι διαιτητές: