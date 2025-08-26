Οι εργασίες στο σύγχρονο γήπεδο της ΑΕΛ Novibet προχωρούν με γοργούς ρυθμούς, με στόχο να προσφέρουν στους φιλάθλους μια ανανεωμένη και λειτουργική έδρα. Η ΠΑΕ καλεί τον κόσμο να στηρίξει την ομάδα και να γίνει μέρος αυτής της μεγάλης προσπάθειας στο πρώτο εντός έδρας ματς της σεζόν.

Οι εργασίες ανακαίνισης στο AEL NOVIBET ARENA τρέχουν με γρήγορους ρυθμούς, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο να υποδεχτεί τον κόσμο και την ομάδα στην πρώτη μεγάλη μάχη της σεζόν με την Κηφισιά. Η ΑΕΛ Novibet καλεί τους φιλάθλους να στηρίξουν δυναμικά την ομάδα και να δουν από κοντά τη νέα εικόνα της έδρας τους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οργασμός εργασιών στο πλήρως ανακαινισμένο AEL FC ARENA

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι εργασίες καθολικής ανακαίνισης του σύγχρονου γηπέδου AEL FC ARENA που μισθώνει και φέτος η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, με στόχο την ολοκλήρωση των περισσότερων εκ των πολλών και ουσιαστικών παρεμβάσεων πριν την έναρξη του πρώτου εντός έδρας αγώνα με την Κηφισιά.

Η εικόνα που θα παρουσιάζει πλέον ένα από τα καλύτερα και λειτουργικότερα ποδοσφαιρικά γήπεδα της χώρας, θα είναι αντάξια της πόλης και του κύρους της ΑΕΛ Novibet.

Το Δ.Σ. της ΠΑΕ με αφορμή και την τιμητική πρώτη επίσκεψη του αρχιδιαιτητή Λανουά, καλεί σύσσωμο το φίλαθλο κοινό της ομάδας να δώσει δυναμικά το παρόν του στο γήπεδο μας για τον αγώνα του Σαββάτου, στηρίζοντας καταρχήν την ομάδα μας σε ένα σημαντικό παιχνίδι και διαπιστώνοντας κατά τη παρουσία τους τη μεγάλη προσπάθεια που συντελείται σε όλα τα επίπεδα.

Καλή αντάμωση με την ΑΕΛ Novibet της Super League!»