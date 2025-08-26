Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συνεχίζει να “χτίζει” γέφυρες με την τοπική κοινωνία, επισκεπτόμενη τον Δήμο Τεμπών, στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και επαφής με τους φιλάθλους της.

Η ΑΕΛ Novibet συνεχίζει να ανοίγει δρόμους επικοινωνίας με την κοινωνία της Θεσσαλίας, με την παρουσία της στον Δήμο Τεμπών να τονίζει τη σημασία της άμεσης επαφής με τον κόσμο της.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet συνεχίζει τις δράσεις εξωστρέφειας και άμεσης επαφής με τους φιλάθλους της, πραγματοποιώντας επίσκεψη στο Δήμο Τεμπών.

Την Τετάρτη 27/08/25 και ώρα 19:00, αντιπροσωπεία της ομάδας μας, μέλη του τεχνικού επιτελείου και της διοίκησης, θα μεταβεί με το επίσημο λεωφορείο της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet στο Μακρυχώρι έδρα του Δήμου Τεμπών, για να βρεθεί κοντά στους φίλους της ομάδας και τους Δημότες του Δήμου Τεμπών.

Μαζί μας θα βρίσκονται και τα Κύπελλα της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, σύμβολα της ένδοξης ιστορίας του συλλόγου, ώστε μικροί και μεγάλοι να έχουν την ευκαιρία να φωτογραφηθούν μαζί τους, να πάρουν αυτόγραφα από τους ποδοσφαιριστές και να μοιραστούν ξεχωριστές στιγμές με την ομάδα.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί και κλήρωση εισιτηρίων διαρκείας, δίνοντας την ευκαιρία σε φιλάθλους που θα παρευρεθούν να γίνουν κάτοχοι διαρκείας και να στηρίξουν την ΑΕΛ Novibet από κοντά στη φετινή σεζόν.

Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία, στους φιλάθλους και στους ανθρώπους που αγαπούν πραγματικά την ομάδα, εντός και εκτός γηπέδου».