Ο Ατρόμητος ανακοίνωσε την πώληση του Ισμαΐλα Ουεντραόγκο στην Οντένσε της Δανίας, βάζοντας ένα σεβαστό ποσό στα ταμεία του.

Ο Ισμαΐλα Ουεντράογκο δεν θα λογίζεται από σήμερα ως ποδοσφαιριστής του Ατρομήτου, όπως ανακοίνωσε η ίδια η ομάδα του Περιστερίου, αφού εκείνος παραχωρήθηκε στην Οντένσε από την Δανία, που έδειξε έντονο ενδιαφέρον.

Το «αστέρι» θα βάλει ένα σημαντικό ποσό στα ταμεία του, το οποίο ανέρχεται στις 750 χιλ. ευρώ για έναν ποδοσφαιριστή, τον οποίο πήρε χωρίς να πληρώσει από τον ΠΑΟΚ, αφήνοντάς του ένα ποσοστό μεταπώλησης, το οποίο όμως δεν πληρωθεί από τα χρήματα αυτά που πήρε ο Ατρόημτος.

Η ανακοίνωση του Ατρομήτου

«Η ΠΑΕ Ατρόμητος για την παραχώρηση του Ισμαΐλα Ουεντραόγκο.

Η ΠΑΕ Ατρόμητος ανακοινώνει την πώληση του Ισμαΐλα Ουεντραόγκο στην Οντένσε, ομάδα πρώτης κατηγορίας της Δανίας.

Ο Ισμαΐλα Ουεντραόγκο αποκτήθηκε από την ομάδα μας το καλοκαίρι του 2024, πραγματοποιώντας 33 συμμετοχές και αποτέλεσε σημείο αναφοράς στο σύνολο της περσινής σεζόν, που κατάφερε να αγωνιστεί στα Playoffs της Stoiximan Super League για τις θέσεις 5-8. Επιπλέον, κατά την παρουσία του ήταν υπόδειγμα επαγγελματία και ήθους, προσφέροντας πάντα το 100% των δυνατοτήτων του.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου του εύχεται τα καλύτερα στο επόμενο βήμα της καριέρας του.

Από την πλευρά του, ο Ισμαΐλα Ουεντραόγκο δήλωσε στο atromitosfc.gr:

«Μπορεί να έμεινα περίπου μόλις έναν χρόνο στον Ατρόμητο, αλλά έχω δεθεί πάρα πολύ με την ομάδα και της εύχομαι τα καλύτερα για το μέλλον και πάντα θα παρακολουθώ την πορεία της.

Θέλω να ευχαριστήσω τον Ατρόμητο για την ευκαιρία που μου έδωσε να αγωνιστώ στην ομάδα και γενικότερα για όλα όσα μου προσέφερε αυτό το διάστημα και προσωπικά τον πρόεδρο, Γιώργο Σπανό, τον Τεχνικό Διευθυντή, Γιάννη Αγγελόπουλο για την εμπιστοσύνη τους, αλλά και τον πρώην προπονητή της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία, που όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα με βοήθησε να εξελιχθώ ως ποδοσφαιριστής και ως χαρακτήρας.

Ατρομητάρα και φίλαθλοι του Ατρόμητου, σας εύχομαι τα καλύτερα και σας ευχαριστώ για όλα!».