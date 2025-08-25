Ο Χρήστος Ζαφείρης ολοκληρώνει τα τυπικά της μεγαλύτερης μεταγραφής στην ιστορία του ΠΑΟΚ, στην Τσεχία τα ΜΜΕ κάνουν λόγο για «απόλυτη τρέλα» και «κολασμένη υποδοχή», ενώ στο βίντεο της παρουσίασης συμμετέχει και ο Ζαφείρης Μελάς!

Η μεγάλη στιγμή της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ πλησιάζει. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή της τελευταίας 25ετίας στην Ελλάδας, για τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και μία από τις ακριβότερες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το ποσό να φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Μετά την εντυπωσιακή άφιξή του στη Θεσσαλονίκη και την αποθέωση από εκατοντάδες φίλους του Δικεφάλου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο 22χρονος διεθνής μέσος κατευθύνθηκε στο «Μακεδονία Παλλάς» όπου τον περίμεναν οι εκπρόσωποι του και οι άνθρωποι της ομάδας.

Εκεί ρυθμίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες του deal και στη συνέχεια ο Έλληνας άσος πήρε το δρόμο για το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, διάρκειας τεσσάρων ετών.

Η παρουσίαση από τους «ασπρόμαυρους» αναμένεται να είναι... επική, εξάλλου μας έχουν συνηθίσει σε άκρως εντυπωσιακά βίντεο, αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι σκέφτηκαν και έχουν ζητήσει από τον γνωστό τραγουδιστή, Ζαφείρη Μελά, ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα ΠΑΟΚτσής, να συμμετέχει στο βίντεο γι' αυτό και βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Τούμπα.

Την ίδια ώρα στην Τσεχία, η παρουσία του Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει πρώτο θέμα στον αθλητικό Τύπο. «Απόλυτη τρέλα. Ο Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και οι οπαδοί του ετοίμασαν ένα συναρπαστικό καλωσόρισμα», γράφει η ιστοσελίδα Ruik.cz, σημειώνοντας πως η «υποδοχή των φίλων του ΠΑΟΚ ήταν κολασμένη».

Η ιστοσελίδα Infotbal.cz τονίζει: «Ο Ζαφείρης και η τρέλα στην Ελλάδα. Ένα πλήθος οπαδών τον περίμεναν στο αεροδρόμιο», ενώ η Sport.cz φιλοξενεί βίντεο και φωτογραφίες από την αποθέωση, με τον τίτλο: «Τρέλα για Ζαφείρη».