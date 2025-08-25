ΠΑΟΚ: Ο Ζαφείρης ολοκληρώνει το deal και γράφει ιστορία
Η μεγάλη στιγμή της ολοκλήρωσης της μεταγραφής του Χρήστου Ζαφείρη στον ΠΑΟΚ πλησιάζει. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη μεταγραφή της τελευταίας 25ετίας στην Ελλάδας, για τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου και μία από τις ακριβότερες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, με το ποσό να φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ.
Μετά την εντυπωσιακή άφιξή του στη Θεσσαλονίκη και την αποθέωση από εκατοντάδες φίλους του Δικεφάλου στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ο 22χρονος διεθνής μέσος κατευθύνθηκε στο «Μακεδονία Παλλάς» όπου τον περίμεναν οι εκπρόσωποι του και οι άνθρωποι της ομάδας.
Η... τρέλα για τον Χρήστο Ζαφείρη συνεχίστηκε και στην άφιξή του στο «Μακεδονία Παλλάς»August 25, 2025
🎥 @sts71 #paok #paokfc #zafeiris pic.twitter.com/eBFVev8xDG
Εκεί ρυθμίστηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες του deal και στη συνέχεια ο Έλληνας άσος πήρε το δρόμο για το γήπεδο της Τούμπας, προκειμένου να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ, διάρκειας τεσσάρων ετών.
Η παρουσίαση από τους «ασπρόμαυρους» αναμένεται να είναι... επική, εξάλλου μας έχουν συνηθίσει σε άκρως εντυπωσιακά βίντεο, αυτή τη φορά οι υπεύθυνοι σκέφτηκαν και έχουν ζητήσει από τον γνωστό τραγουδιστή, Ζαφείρη Μελά, ο οποίος είναι πρώτα απ' όλα ΠΑΟΚτσής, να συμμετέχει στο βίντεο γι' αυτό και βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Τούμπα.
Την ίδια ώρα στην Τσεχία, η παρουσία του Ζαφείρη στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει πρώτο θέμα στον αθλητικό Τύπο. «Απόλυτη τρέλα. Ο Ζαφείρης έφτασε στη Θεσσαλονίκη και οι οπαδοί του ετοίμασαν ένα συναρπαστικό καλωσόρισμα», γράφει η ιστοσελίδα Ruik.cz, σημειώνοντας πως η «υποδοχή των φίλων του ΠΑΟΚ ήταν κολασμένη».
🤯 Ο Χρήστος Ζαφείρης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», ΤΡΕΛΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΠΑΔΟΥΣ ΤΟΥ ΠΑΟΚ!— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) August 25, 2025
🎥 @sts71 #paok #paokfc #zafeiris pic.twitter.com/s6jMLlQubo
Η ιστοσελίδα Infotbal.cz τονίζει: «Ο Ζαφείρης και η τρέλα στην Ελλάδα. Ένα πλήθος οπαδών τον περίμεναν στο αεροδρόμιο», ενώ η Sport.cz φιλοξενεί βίντεο και φωτογραφίες από την αποθέωση, με τον τίτλο: «Τρέλα για Ζαφείρη».
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.