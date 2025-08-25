Παναθηναϊκός: Διαθέσιμος για Σαμσούντα ο Τζούρισιτς
Ευχάριστα νέα για τον Παναθηναϊκό στη προπόνηση της Δευτέρας.
Ο Φίλιπ Τζούρισιτς έβγαλε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, τέθηκε στη διάθεση του Ρουί Βιτόρια για τον επαναληπτικό της Πέμπτης κόντρα στη Σαμσουνσπόρ και δίνει μία ακόμη σημαντική επιλογή στον Πορτογάλο προπονητή για το δημιουργικό κομμάτι.
Οι ''πράσινοι'' ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με άσκηση κυκλοφορίας μπάλας, τακτική και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι στο μισό γήπεδο.
Θεραπεία ακολούθησε ο Γεντβάι.
