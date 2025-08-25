Παναθηναϊκός: Ξεκίνησαν προπονήσεις οι «πράσινες»

Την προετοιμασία τους για τη νέα χρονιά ξεκίνησαν τα κορίτσια του Παναθηναϊκού, με τις «πράσινες» να έχουν ως στόχο την επιστροφή στην κορυφή.

Το απόγευμα της Δευτέρας 25/8 πραγματοποιήθηκε η πρώτη συγκέντρωση της γυναικείας ομάδας βόλεϊ του Παναθηναϊκού στο κλειστό του Μετς.

Στην πρώτη τους συγκέντρωση οι «πράσινες» δέχτηκαν το καλωσόρισμα από τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Δημήτρης Βρανόπουλος, τη Γενική Γραμματέα κα Κυριακή Γαλάνη, τον διευθυντή αγωνιστικού Σωτήρη Πανταλέων, τον διευθυντή του Συλλόγου κ. Δημήτρη Μιχαλόπουλο και τον Ρούλη Αγραπιδάκη.

Η προετοιμασία ξεκίνησε με τις αθλήτριες: Μανωλίνα Κωνσταντίνου, Μαρτίνα Σάμανταν, Γιωργίνα Αντωνακάκη, Ειρήνη Χατζηευστρατιάδου, Ευαγγελία Τάνη, Άντζελα Παπά, Μαρκέλλα Παπαγεωργίου, Αφροδίτη Γιώτα, Μάρα Ράπτη, Μόνικα Φεντούσιο-Λαμπρόφσκα, Χάλι Μπένετ και Μικάγια Γουάιτ.

Η πασαδόρος Λαμπρινή Κωνσταντινίδου θα ενσωματωθεί στην ομάδα μόλις ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της με την Εθνική ομάδα, όπως επίσης και ο γυμναστής Λεωνίδας Χριστακίδης. Παράλληλα, στις επόμενες μέρες θα ενσωματωθούν η Πέννυ Ρόγκα και ο βοηθός προπονητή Ντομινίκ Φαμπιάνοβιτς.

Το επιτελείο του Παναθηναϊκού:

Προπονητής: Αλεσάντρο Τσιαπίνι

Βοηθοί προπονητές: Ντομινίκ Φαμπιάνοβιτς, Άγκι Μπάμπουλη

Στατιστικολόγος: Βασίλης Μακρής

Γυμναστής: Λεωνίδας Χριστακίδης

Φυσιοθεραπευτής: Ναπολέων Χαρίσης

Φυσικοθεραπευτής: Χαράλαμπος Γκανάς

Τιμ μάνατζερ: Νίκος Λάζος

Διευθυντής αγωνιστικού: Σωτήρης Πανταλέων