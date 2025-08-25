ΑΕΚ: Οι αγκαλιές και τα λόγια εμψύχωσης του Ηλιόπουλου πριν την πρεμιέρα (vid)

ΑΕΚ: Οι αγκαλιές και τα λόγια εμψύχωσης του Ηλιόπουλου πριν την πρεμιέρα (vid)

Βασίλης Μπαλατσός
ΑΕΚ

Στην παρακάμερα της ΑΕΚ για την πρεμιέρα με τον Πανσερραϊκό ξεχωρίζουν οι αγκαλιές και τα λόγια εμψύχωσης του Μάριου Ηλιόπουλου στους παίκτες του Νίκολιτς πριν βγουν από τη φυσούνα.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τρίποντο τις υποχρεώσεις της στη Stoiximan Super League, καθώς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υπέταξε τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με τις αντιδράσεις στα γκολ και τους πανηγυρισμούς μετά τον αγώνα.

Στο video ξεχωρίζει η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στη φυσούνα, ώστε να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς.

Θυμίζουμε πως ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου μετά το ματς κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» και αγκάλιασε τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης και τον Σέρβο τεχνικό.

Hliopoulos

     

