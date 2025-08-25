ΑΕΚ: Οι αγκαλιές και τα λόγια εμψύχωσης του Ηλιόπουλου πριν την πρεμιέρα (vid)
Η ΑΕΚ ξεκίνησε με τρίποντο τις υποχρεώσεις της στη Stoiximan Super League, καθώς στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος υπέταξε τον Πανσερραϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η «κιτρινόμαυρη» ΠΑΕ δημοσίευσε την παρακάμερα του αγώνα με τις αντιδράσεις στα γκολ και τους πανηγυρισμούς μετά τον αγώνα.
Στο video ξεχωρίζει η παρουσία του Μάριου Ηλιόπουλου στη φυσούνα, ώστε να εμψυχώσει τους ποδοσφαιριστές του Μάρκο Νίκολιτς.
Θυμίζουμε πως ο διοικητικός ηγέτης του Δικεφάλου μετά το ματς κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο της «OPAP Arena» και αγκάλιασε τους ποδοσφαιριστές της Ένωσης και τον Σέρβο τεχνικό.
